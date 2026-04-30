Scott Parker hefur sagt upp sem þjálfari Burnley í ensku úrvalsdeildinni og mun ekki stýra liðinu út leiktíðina. Burnley er þegar fallið í B-deildina fyrir næstu leiktíð.
Tap Burnley fyrir Manchester City fyrir rúmri viku síðan staðfesti fall liðsins úr ensku úrvalsdeildinni eftir stutt stopp. Burnley kom upp síðasta vor. Um er að ræða annað fall liðsins á þremur árum úr deildinni, það féll einnig sem nýliði undir stjórn Vincent Kompany vorið 2024.
Mike Jackson, aðstoðarmaður Parkers, mun stýra Burnley í þeim fjórum leikjum sem liðið á eftir í ár. Sá fyrsti er gegn Leeds United á föstudagskvöldið kemur.
Parker tók við Burnley af Kompany sumarið 2024 og kom liðinu upp úr B-deildinni í fyrstu tilraun, hafandi lent í öðru sæti Championship-deildarinnar síðasta vor.
Burnley leitar nú nýs stjóra til framtíðar eftir að Jackson klárar leiktíðina. Steven Gerrard er sagður ofarlega á lista forráðamanna félagsins og er taldur líklegastur samkvæmt veðbönkum.
Gerrard hefur verið án starfs síðan hann sagði upp hjá Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu í janúar 2025. Hann hafnaði því að taka við Rangers í október 2025, en gerði skoska liðið að meisturum 2021. Hann stýrði Aston Villa í tæpt ár milli 2021 og 2022.
Craig Bellamy er einnig sagður ofarlega á lista en hann stýrir velska landsliðinu. Hann var aðstoðarþjálfari Kompany hjá Burnley á tíma Belgans þar. Aðrir sem hafa verið nefndir til sögunnar eru Ole Gunnar Solskjær, Thomas Frank, Liam Rosenior og Sean Dyche.