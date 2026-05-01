Enski boltinn

Guardiola léttur: „Slakir þjálfarar og skítaleikmenn“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Pep Guardiola var á vellinum þegar Benóný kom inn af bekknum eftir meiðsli. Samsett/Getty

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, sló á létta strengi á blaðamannafundi í aðdraganda leiks Manchester City við Everton í ensku úrvalsdeildinni sem fram fer á mánudagskvöld. Hann skýrði hvers vegna hann var staddur á leik í ensku neðri deildunum á kostnað þess að sjá stórleik í Meistaradeildinni.

Athygli vakti að Guardiola var meðal áhorfenda á leik Stockport County við Port Vale á þriðjudagskvöldið var. Benóný Breki Andrésson lék fyrir fyrrnefnda félagið í leiknum og er því á meðal þeirra sem Guardiola bar augum.

Á sama tíma fór fram stórleikur Paris Saint-Germain og Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu. Þjálfarar beggja liða eru kunnugir Guardiola, þeir Luis Enrique, sem lék með Guardiola hjá Barcelona og þjálfaði hjá félaginu á sama tíma og hann síðar meir. Og Vincent Kompany sem lék undir stjórn hans hjá Manchester City.

Úr varð einn besti fótboltaleikur Meistaradeildarsögunnar og lauk með 5-4 sigri PSG. Guardiola var því spurður á blaðamannafundi dagsins hvers vegna hann hefði kosið fremur að fara á leik í ensku C-deildinni.

Guardiola svaraði í kaldhæðnistón:

„Daginn áður sá ég dagskrána og sá að PSG og Bayern væru að fara mætast og hugsaði með mér: „Þvílíkur þrotaleikur“. Stjórarnir eru ekki góðir, þeir Luis (Enrique) og Vini (Vincent Kompany). Það eru líka skíta leikmenn þarna. Ég er hugfanginn af enskum fótbolta svo ég ákvað að fara til Stockport,“ sagði Guardiola og uppskar hlátur viðstaddra.

Myndskeið af kómísku svari Spánverjans má sjá í spilaranum.

Manchester City Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

