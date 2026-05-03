Sir Alex Ferguson, fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, var fluttur á spítala af Old Trafford í aðdraganda leiks United við Liverpool.
Breska ríkisútvarpið greinir frá. Samkvæmt frétt miðilsins er ástand Fergusons ekki sagt alvarlegt. Um varúðarráðstöfun hafi verið að ræða.
Hann var fluttur frá Old Trafford á spítala í sjúkrabíl til frekari rannsókna. Fulltrúar Manchester United segjast bjartsýnir um að Ferguson geti snúið heim til sín síðar í dag.
Ferguson fékk blóðtappa í heila árið 2018 og varð þá mjög veikur. Hann hefur náð sér furðu vel síðan. Hann er 84 ára gamall.