Enski boltinn

Fergu­son fluttur á spítala

Valur Páll Eiríksson skrifar
Alex Ferguson stýrði Manchester United í 27 ár og er sigursælasti knattspyrnustjóri í sögu Bretlandseyja.
Alex Ferguson stýrði Manchester United í 27 ár og er sigursælasti knattspyrnustjóri í sögu Bretlandseyja. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Sir Alex Ferguson, fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, var fluttur á spítala af Old Trafford í aðdraganda leiks United við Liverpool.

Breska ríkisútvarpið greinir frá. Samkvæmt frétt miðilsins er ástand Fergusons ekki sagt alvarlegt. Um varúðarráðstöfun hafi verið að ræða.

Hann var fluttur frá Old Trafford á spítala í sjúkrabíl til frekari rannsókna. Fulltrúar Manchester United segjast bjartsýnir um að Ferguson geti snúið heim til sín síðar í dag.

Ferguson fékk blóðtappa í heila árið 2018 og varð þá mjög veikur. Hann hefur náð sér furðu vel síðan. Hann er 84 ára gamall.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið