Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kobbie Mainoo skrifaði undir nýjan samning í vikunni og fagnaði með því að setja sigurmarkið.
Shaun Botterill/Getty Images

Manchester United vann 3-2 gegn Liverpool eftir að hafa gefið frá sér tvö mörk í seinni hálfleik. Kobbie Mainoo skoraði sigurmarkið með laglegu skoti undir lok leiks.

Sigurinn fer langt með að tryggja Manchester United 3. sæti deildarinnar en Liverpool situr í 4. sætinu, jafnt Aston Villa að stigum en sex stigum frá bæði United í þriðja sætinu fyrir ofan og Bournemouth í sjötta sætinu. Aðeins þrjár umferðir eru eftir af deildinni.

Tveggja marka forysta eftir tæpar fimmtán mínútur 

Manchester United byrjaði leikinn mun betur og var komið með tveggja marka forystu eftir rúman stundarfjórðung.

Matheus Cunha skoraði fyrsta markið á 6. mínútu þegar hann fylgdi eigin skoti vel eftir. Boltinn fór í gegnum þvögu varnarmanna og skoppaði heppilega af Alexis Mac Allister á leið sinni í netið.

Benjamin Sesko skoraði svo annað mark Manchester United á 14. mínútu eftir fyrirgjöf inn á teiginn frá Luke Shaw. Bruno Fernandes lagði boltann fyrir Sesko en fyrsta skot hans varið og Sesko fylgdi svo eftir, Fernandes fékk því ekki stoðsendingu skráða.

Fernandes var nálægt því að bæta þriðja markinu við en klippti boltann rétt framhjá.

Tvö gefins mörk í seinni hálfleik 

Svo dró ekki aftur til tíðinda fyrr en í upphafi seinni hálfleiks þegar Liverpool minnkaði muninn eftir slaka sendingu hjá Amad Diallo. Dominik Szoboszlai kom boltanum í netið eftir að Liverpool vann hann á vallarhelmingi United.

Senne Lammens gaf klaufalegt mark frá sér. Michael Regan/Getty Images

Liverpool fékk síðan annað mark á silfurfati skömmu síðar. Markmaðurinn Senne Lammens gaf glórulausa sendingu frá marki, Alexis Mac Allister komst í boltann og gaf hann á Cody Gakpo sem skoraði.

Mainoo setti sigurmarkið 

Sigurmarkið lá í loftinu, heimamenn United voru líklegri til að skora og tókst það á 77. mínútu.

Kobbie Mainoo varð hetja heimamanna en hann fékk boltann við vítateigslínuna og þrumaði honum í netið í fyrstu snertingu.

