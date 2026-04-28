Missy Bo Kearns, landsliðskona Englands í fótbolta og leikmaður Aston Villa, lenti í hræðilegu áfalli nýlega en þakkar liðslækninum fyrir að hafa líklega bjargað lífi sínu þegar hún missti fóstur.
Bo Kearns og Liam Walsh, leikmaður Luton Town á Englandi, áttu von á sínu fyrsta barni en hún missti fóstrið.
Kearns segir frá því í viðtali við ITV News að hún hafi verið á styrktaræfingu á æfingasvæði Aston Villa þennan örlagaríka dag. Þá hafi hún skyndilega fengið „hrollinn“ en ekki vitað að eitthvað mikið væri að.
Hún hélt að flensa hefði náð henni en þegar hún mældist með 42 stiga hita stóð læknunum ekki á sama.
„Ég er svo þakklát læknunum hjá Aston Villa. Ef ég hefði verið heima hjá mér þennan dag hefði ég örugglega hringt í mömmu eða eitthvað og það hefðu örugglega bara allir sagt mér að leggja mig aðeins.“
„[Læknarnir] létu mig fara upp á spítala. Ég nennti því ekki, því það er ekkert leiðinlega en að fara upp á spítala, en þeir björguðu líklega lífi mínu,“ sagði Kearns en hún fékk alvarlega blóðsýkingu eftir að hafa misst fóstrið.
„Ég var ekki einu sinni að hugsa um það þá. Eina sem ég hugsaði um var: „Ég er búin að missa barnið mitt.“ Ég held að fólk átti sig ekki á því hvaða áhrif það hefur á mann,“ sagði Kearns.
Hún vonar að með því að segja sína sögu geti hún opnað á umræðuna og hjálpað öðrum.
„Ég vona bara að fólk þurfi ekki að þjást í hljóði.“
Kears einbeitir sér nú að því að ná heilsu á ný og koma sér aftur í leikform. Hún stefnir á að spila á HM 2027 með enska landsliðinu, eftir að hafa spilað fimm landsleiki frá því hún þreytti frumraunina í fyrra.