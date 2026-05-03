Íslenski boltinn

Læti í göngunum og Her­mann sakaður um að slá til KR-ings

Valur Páll Eiríksson skrifar
Vísir/Diego

Ósætti var milli leikmanna KR og Hermanns Hreiðarssonar, þjálfara Vals, eftir leik liðanna að Hlíðarenda í gær. Hermann er sakaður um að hafa kýlt Ástbjörn Þórðarson, leikmann KR, í þindina.

Fótbolti.net greinir frá og hefur eftir heimildum að leikmenn KR hafi verið ósáttir við Hermann og sökuðu hann um að kýla Ástbjörn í göngunum. Heimildir Vísis herma það sama.

Undirritaður var á Hlíðarenda í gær og varð vitni að því að eitthvert ósætti og orðaskipti urðu manna á milli í göngunum. Það varði þó skammt og KR-ingar héldu til búningsherbergja.

Hermann sagði í viðtali við Fótbolti.net að Ástbjörn og félagi hans Finnur Tómas Pálmason hefðu komist upp með að brjóta ítrekað á leikmönnum Vals án afleiðinga af hálfu dómarateymisins. Hann átti langt samtal við Elías Inga Árnason, dómara leiksins, eftir leik og virtist mikið niðri fyrir.

Leik gærkvöldsins lauk 4-1 fyrir KR sem er með fullt hús stiga á toppi deildarinnar eftir fimm leiki. Valur hafði unnið þrjá leiki í röð fyrir tap gærkvöldsins og er með níu stig.

