Læti í göngunum og Hermann sakaður um að slá til KR-ings Valur Páll Eiríksson skrifar 3. maí 2026 11:52 KR-ingar sökuðu Hermann um að kýla Ástbjörn í göngunum eftir leik og úr urðu læti. Vísir/Diego Ósætti var milli leikmanna KR og Hermanns Hreiðarssonar, þjálfara Vals, eftir leik liðanna að Hlíðarenda í gær. Hermann er sakaður um að hafa kýlt Ástbjörn Þórðarson, leikmann KR, í þindina. Fótbolti.net greinir frá og hefur eftir heimildum að leikmenn KR hafi verið ósáttir við Hermann og sökuðu hann um að kýla Ástbjörn í göngunum. Heimildir Vísis herma það sama. Undirritaður var á Hlíðarenda í gær og varð vitni að því að eitthvert ósætti og orðaskipti urðu manna á milli í göngunum. Það varði þó skammt og KR-ingar héldu til búningsherbergja. Hermann sagði í viðtali við Fótbolti.net að Ástbjörn og félagi hans Finnur Tómas Pálmason hefðu komist upp með að brjóta ítrekað á leikmönnum Vals án afleiðinga af hálfu dómarateymisins. Hann átti langt samtal við Elías Inga Árnason, dómara leiksins, eftir leik og virtist mikið niðri fyrir. Leik gærkvöldsins lauk 4-1 fyrir KR sem er með fullt hús stiga á toppi deildarinnar eftir fimm leiki. Valur hafði unnið þrjá leiki í röð fyrir tap gærkvöldsins og er með níu stig.