Fernandes nálgast stoðsendingametið eftir sigur United

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Bruno Fernandes lagði upp mark fyrir Benjamin Sesko. Naomi Baker/Getty Images

Bruno Fernandes lagði upp sitt 19. mark á tímabilinu þegar Manchester United fagnaði 2-1 sigri gegn Brentford í 34. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

United er langt komið með að tryggja sér Meistaradeildarsæti eftir sigurinn en Brentford dregst hins vegar aftur úr þeirri baráttu.

Casemiro tók forystuna fyrir United á 11. mínútu með marki eftir vel útfærða hornspyrnu. Bruno Fernandes sendi á fjærstöngina og Harry Maguire skallaði boltann fyrir markið á Casemiro, þaðan var eftirleikurinn auðveldur þó Caomhin Kelleher hafi komist nálægt því að verja.

Fernandes lagði síðan annað mark United upp fyrir Benjamin Sesko á 43. mínútu. Skömmu áður hafði Fernandes lagt upp rangstöðumark fyrir Amad Diallo og því var tveggja marka forysta United vel verðskulduð.

Mathias Jensen skoraði með glæsiskoti. Naomi Baker/Getty Images

United fékk færi til að bæta við forystuna í seinni hálfleik en það var Brentford sem kom boltanum í netið.

Mathias Jensen minnkaði muninn með glæsilegu skoti sem small í stöngina og inn á 87. mínútu.

Nær komust gestirnir hins vegar ekki og United fagnaði sætum sigri á Old Trafford.

