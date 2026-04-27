Fernandes nálgast stoðsendingametið eftir sigur United

Bruno Fernandes lagði upp sitt 19. mark á tímabilinu þegar Manchester United fagnaði 2-1 sigri gegn Brentford í 34. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
United er langt komið með að tryggja sér Meistaradeildarsæti eftir sigurinn en Brentford dregst hins vegar aftur úr þeirri baráttu.
Casemiro tók forystuna fyrir United á 11. mínútu með marki eftir vel útfærða hornspyrnu. Bruno Fernandes sendi á fjærstöngina og Harry Maguire skallaði boltann fyrir markið á Casemiro, þaðan var eftirleikurinn auðveldur þó Caomhin Kelleher hafi komist nálægt því að verja.
Fernandes lagði síðan annað mark United upp fyrir Benjamin Sesko á 43. mínútu. Skömmu áður hafði Fernandes lagt upp rangstöðumark fyrir Amad Diallo og því var tveggja marka forysta United vel verðskulduð.
United fékk færi til að bæta við forystuna í seinni hálfleik en það var Brentford sem kom boltanum í netið.
Mathias Jensen minnkaði muninn með glæsilegu skoti sem small í stöngina og inn á 87. mínútu.
Nær komust gestirnir hins vegar ekki og United fagnaði sætum sigri á Old Trafford.