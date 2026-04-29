Sú sigursælasta setur skóna á hilluna

Millie Bright, margfaldur Englandsmeistari og fyrirliði Chelsea, hefur ákveðið að hætta í fótbolta.
Tímabilið endaði snemma hjá Bright þegar hún fór meidd af velli nýlega og nú hefur hún ákveðið að láta alfarið gott heita, eftir að hafa hætt með enska landsliðinu á síðasta ári.
Bright á að baki rúmlega þrjú hundruð leiki fyrir Chelsea og hefur verið fyrirliði liðsins síðustu þrjú ár. Á sínum tíma hjá félaginu varð hún bæði leikjahæsta og sigursælasta knattspyrnukona í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
„Að hafa klæðst Chelsea treyjunni undanfarin tólf ár hefur verið mesti heiður lífs míns en nú er tilbúinn að kveðja fótboltann. Ég hef gefið allt sem ég á og get ekki hugsað mér að spila fyrir annað félag. Það er því tímabært að hefja nýtt tímabil í mínu lífi. Ég verð alltaf Chelsea kona, en með öðrum hætti,“ sagði Bright.
Bright varð sjö sinnum Englandsmeistari, sex sinnum FA bikarmeistari og fjórum sinnum deildabikarmeistari með liði Chelsea. Auk þess varð hún Evrópumeistari með enska landsliðinu.
Chelsea hefur staðfest að Bright sé þó ekki á förum frá félaginu, hún verður áfram en í öðru hlutverki sem erindreki og opinber talsmaður. Félagið mun heiðra hana þegar liðið spilar síðasta heimaleik tímabilsins gegn Manchester United þann 16. maí á Stamford Bridge.
Bright gæti enn bætt við bikurum í safn sitt, því Chelsea á eftir að spila undanúrslitaleik FA bikarsins gegn Manchester City.