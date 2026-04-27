Frá út leiktíðina og missir af HM

Holleningurinn Xavi Simons leikur ekki meira með Tottenham á leiktíðinni vegna meiðsla sem hann varð fyrir í sigri á Wolves um helgina.
Simons segir hjarta sitt brotið vegna meiðslanna sem munu ekki aðeins gera að verkum að hann missir af því sem eftir lifir leiktíðar hjá Spurs, sem berst fyrir lífi sínu í deildinni, heldur einnig af HM í sumar.
Simons meiddist á hné og óttast að um krossbandaslit sé að ræða.
„Oft er sagt að lífið sé ósanngjarnt og mér líður sannarlega þannig núna. Hjarta mitt er brotið,“ segir Simons.
Tottenham er með 34 stig í 18. sæti, efsta fallsæti deildarinnar, tveimur á eftir West Ham þegar fjórar umferðir eru eftir.