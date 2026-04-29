Úkraínski fótboltamaðurinn Mykhailo Mudryk hefur ekki mátt spila fótbolta í eitt og hálft ár, eftir fall á lyfjaprófi, og var dæmdur í fjögurra ára bann. Hann hefur áfrýjað dómnum til CAS, alþjóða íþróttadómstólsins.
Enska knattspyrnusambandið dæmdi Mudryk, sem er 25 ára leikmaður Chelsea, í fjögurra ára bann eftir að ólögleg, árangursaukandi efni fundust í þvagsýni frá honum. Um er að ræða hámarksrefsingu vegna brota af þessu tagi.
Ef bannið stendur þá mun Mudryk ekki geta spilað fótbolta að nýju fyrr en í desember 2028, eða rétt áður en hann verður 28 ára gamall.
BBC hefur hins vegar eftir heimildamönnum sem tengjast Mudryk að bjartsýni ríki varðandi það að CAS muni stytta dóminn. CAS hefur staðfest að áfrýjun barst 25. febrúar síðastliðinn en ekki hefur verið ákveðið hvenær málið verður tekið fyrir.
Mudryk kom til Chelsea fyrir 70 milljónir evra í janúar 2023 en hefur eins og fyrr segir ekki spilað fótbolta síðan í nóvember 2024.
Í einu yfirlýsingunni sem Úkraínumaðurinn hefur gefið út varðandi málið sagði hann um algjört áfall að ræða og að hann myndi aldrei vísvitandi nota ólögleg efni.