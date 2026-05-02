Arsenal er með sex stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir 3-0 sigur gegn Fulham í 35. umferð. Manchester City á tvo leiki til góða, gegn Everton á morgun og Brentford næsta laugardag.
Sigurinn hjá Arsenal í dag var eins öruggur og þeir verða.
Öll þrjú mörkin voru skoruð í fyrri hálfleik og þó nokkrar ágætis sóknir hafi verið spilaðar í seinni hálfleik dró ekki til frekari tíðinda.
Skytturnar léku við hvurn sinn fingur í fyrri hálfleik og Riccardo Calafiori skoraði líka mark í fyrri hálfleik en það var dæmt af vegna rangstöðu.
Bukayo Saka og Viktor Gyökeres fóru þar fremstir í flokki og tengdu vel saman. Saka lagði fyrsta markið upp fyrir Gyökeres, sem þakkaði svo fyrir sig með því að leggja annað markið upp fyrir Saka.
Gyökeres bætti svo öðru marki við sinn reikning rétt fyrir hálfleik, með laglegum skalla eftir fyrirgjöf frá Leandro Trossard.
Arsenal mætir Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildarinnar á miðvikudag en á næst leik í ensku deildinni sunnudaginn 10. maí gegn West Ham. Þá verður komið í ljós hvort City verði með jafnmörg stig og Arsenal eða minna.