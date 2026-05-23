Benítez rekinn eftir 40 leiki

Valur Páll Eiríksson skrifar
Rafael Benítez er farinn frá Panathinaikos. Simon Stacpoole/Offside/Getty Images

Rafael Benítez hefur verið sagt upp störfum sem þjálfari Sverris Inga Ingasonar og félaga í Panathinaikos í Grikklandi. Hann entist aðeins rúmt hálft ár í starfi.

Benítez tók við Panathinaikos í lok október og tókst að stýra liðinu í fjórða sæti grísku deildarinnar og þar með í Sambandsdeild Evrópu á næstu leiktíð.

Hann tók við liðinu í sjöunda sæti en liðið vann aðeins 19 af 40 leikjum undir hans stjórn og tapaði þar af 10. Það þykir ekki viðunandi árangur hjá gríska stórliðinu.

Sverrir Ingi fær því nýjan þjálfara á næstunni en Jacob Neestrup, þjálfari FCK í Danmörku, hefur verið orðaður við starfið.

Benítez er á meðal stærri nafna í þjálfaraheiminum en það hefur heldur molnað undan árangri Spánverjans undanfarin ár. Eftir að hafa gert Valencia að spænskum meisturum í tvígang tók hann við Liverpool hvar hann vann Meistaradeild Evrópu og FA-bikarinn á fyrstu tveimur leiktíðum sínum en svo ekki söguna meir.

Hann stýrði Inter Milan, Chelsea, Napoli og Real Madrid eftir veru sína í Bítlaborginni og hefur þá einnig stýrt Newcastle og Everton á Englandi.

Illa gekk hjá Benítez með Celta Vigo milli 2023 og 2024 og þá entist hann nú aðeins sjö mánuði hjá Panathinaikos.

