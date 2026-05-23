Barcelona Evrópumeistari Andri Broddason skrifar 23. maí 2026 15:31 Barcelona vilja sækja annan meistaradeildartitil sinn í röð Alex Caparros - UEFA/UEFA/Getty Barcelona varð Evrópumeistari eftir 4-0 sigur á Lyon í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna . Þetta er fjórði Evrópumeistaratitill Barcelona. Ewa Pajor og Salma Paralluelo skoruðu mörk Barcelona í sigri liðsins á Lyon í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna. Leikurinn var spilaður á Ullevaal leikvanginum í Osló þar sem Barcelona valtaði yfir Lyon í seinni hálfleik. Fyrri hálfleikur einkenndist af því að liðin voru að þreifa fyrir sér og ljóst að hvorugt liðið vildi tapa leiknum. Í seinni hálfleik mæta Börsungar mun sterkari til leiks og skorar Pajor, framherji Börsunga, tvö mörk á fimmtán mínútna kafla og í uppbótartíma bætir Salma Paralluelo tveimur mörkum við til að gulltryggja yfirburði liðsins Þetta er fjórði Evrópumeistaratitill barcelona en þær töpuðu úrslitaleiknum í fyrra gegn Arsenal. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna FC Barcelona