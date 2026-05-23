Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Barcelona Evrópu­meistari

Andri Broddason skrifar
Barcelona vilja sækja annan meistaradeildartitil sinn í röð
Barcelona vilja sækja annan meistaradeildartitil sinn í röð Alex Caparros - UEFA/UEFA/Getty

Barcelona varð Evrópumeistari eftir 4-0 sigur á Lyon í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna . Þetta er fjórði Evrópumeistaratitill Barcelona.

Ewa Pajor og Salma Paralluelo skoruðu mörk Barcelona í sigri liðsins á Lyon í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna. Leikurinn var spilaður á Ullevaal leikvanginum í Osló þar sem Barcelona valtaði yfir Lyon í seinni hálfleik.

Fyrri hálfleikur einkenndist af því að liðin voru að þreifa fyrir sér og ljóst að hvorugt liðið vildi tapa leiknum.

Í seinni hálfleik mæta Börsungar mun sterkari til leiks og skorar Pajor, framherji Börsunga, tvö mörk á fimmtán mínútna kafla og í uppbótartíma bætir Salma Paralluelo tveimur mörkum við til að gulltryggja yfirburði liðsins

Þetta er fjórði Evrópumeistaratitill barcelona en þær töpuðu úrslitaleiknum í fyrra gegn Arsenal.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið