Fylkir á toppinn og 16 ára í stuði Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 15:54 Fylkismenn gátu fagnað fyrir norðan. Vísir / Hulda Margrét Fylkir er á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta eftir 1-0 útisigur á Völsungi á Húsavík í dag. Þrír leikir fóru fram í Lengjudeildinni um miðjan dag er fimmta umferð deildarinnar kláraðist. Völsungur spilaði fyrsta leik liðsins undir stjórn Spánverjans Borja Iglesias sem tók við á Húsavík í vikunni. Guðmundur Tyrfingsson skoraði eina mark leiksins af vítapunktinum eftir tæplega hálftímaleik. Fylkir er þökk sé sigrinum á toppi deildarinnar með 12 stig, tveimur á undan Þrótti og Aftureldingu sem eru með tíu stig þar fyrir neðan. Ægir náði í fyrsta stigið á tímabilinu, á útivelli í Njarðvík þar sem liðin gerðu markalaust jafntefli. Ægismenn eru á botni deildarinnar með það eina stig en Völsungur er með tvö stig sæti ofar. Njarðvík er í tíunda sætinu með fimm stig. Hinn 16 ára gamli Mattías Kjeld skoraði tvö fyrir Gróttu.Mynd/Grótta Grótta fór upp fyrir Njarðvíkinga í níunda sætið þökk sé 5-3 sigri á Vestra á Seltjarnarnesi. Grótta hafði unnið Vestra 4-0 í bikarnum á sama velli fyrir tveimur vikum síðan. Hinn 16 ára gamli Mattías Kjeld, sem kom til Gróttu frá Val í vor, skoraði tvö marka Seltirninga og Andri Freyr Jónasson kom liðinu 3-1 yfir. Mörk Thibang Phete og Guðmundar Páls Einarssonar jöfnuðu leikinn 3-3 á 88. mínútu en Gróttumenn svöruðu í lokin. Björgvin Brimi Andrésson og Alexander Emil Stefánsson skoruðu sitthvort markið í uppbótartíma í skrautlegum 5-3 sigri Gróttu. Gróttumenn eru jafnir Leikni með sex stig í 8.-9. sæti en Vestri er með sjö stig í sætinu þar fyrir ofan. Lengjudeild karla Fylkir Völsungur Grótta Vestri UMF Njarðvík Ægir