Skikkaðir í einangrun fram að HM Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 14:02 Chancel Mbemba er fyrirliði kongóska liðsins. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images Landsliðsmenn Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó þurfa að einangra sig fram að fyrsta leik liðsins á HM í fótbolta vegna ebólu í ríkinu. Þetta segir Andrew Giuliani, yfirmaður starfshóps Hvíta hússins sem sér um komandi heimsmeistaramót. Kongóska liðið þurfi að einangra sig næsta 21 dag, fram að móti, ellegar eigi liðið á hættu að vera meinuð innganga í Bandaríkin. Giuliani segir í samtali við ESPN að liðið þurfi að vera í búbblu í Belgíu, þar sem það undirbýr sig fyrir komandi átök. „Við höfum verið mjög skýr við Kongó að þeir verði að viðhalda bubblu í 21 dag áður en þeir geta síðan komið til Houston 11. júní," sagði Giuliani. „Við höfum líka gert það mjög skýrt við stjórnvöld í Kongó að þeir þurfa að viðhalda bubblunni eða þeir eiga á hættu að geta ekki ferðast til Bandaríkjanna. Við getum ekki verið skýrari." Allir leikmenn kongóska liðsins spila utan heimalandsins, sem og franskur þjálfari liðsins, Sebastien Desabre. Örfáir í starfsliði landsliðsins eru búsettir í Kongó. „Ef það eru aðrir sem bætast við hópinn, þá þurfa þeir að hafa sérstaka bubblu frá því liði. Ef þeir enda á að koma, og einhver þessara einstaklinga fær einkenni, þá eru þeir að stofna öllu liðinu í hættu á að geta komið og keppt á þessu heimsmeistaramóti," sagði Giuliani. Ebólufaraldur geisar í Kongó og hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lýst yfir neyðarástandi. Bandaríkin hafa sett á ferðabann fólks frá Kongó, Úganda og Suður-Súdan næstu 30 daga vegna faraldursins. Í það minnsta 130 hafa látist vegna ebólusmits á svæðinu síðustu daga. Landslið Kongó mætir Danmörku í æfingaleik í Belgíu þann 3. júní og Síle á Marbella á Spáni þann 9. júní. Liðið er í K-riðli heimsmeistaramótsins með Portúgal, Kólumbíu og Úsbekistan og spilar sinn fyrsta leik við Portúgal í Houston þann 17. júní.