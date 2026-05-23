Fótbolti

Skikkaðir í ein­angrun fram að HM

Valur Páll Eiríksson skrifar
Chancel Mbemba er fyrirliði kongóska liðsins. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Landsliðsmenn Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó þurfa að einangra sig fram að fyrsta leik liðsins á HM í fótbolta vegna ebólu í ríkinu. Þetta segir Andrew Giuliani, yfirmaður starfshóps Hvíta hússins sem sér um komandi heimsmeistaramót.

Kongóska liðið þurfi að einangra sig næsta 21 dag, fram að móti, ellegar eigi liðið á hættu að vera meinuð innganga í Bandaríkin. Giuliani segir í samtali við ESPN að liðið þurfi að vera í búbblu í Belgíu, þar sem það undirbýr sig fyrir komandi átök.

„Við höfum verið mjög skýr við Kongó að þeir verði að viðhalda bubblu í 21 dag áður en þeir geta síðan komið til Houston 11. júní,“ sagði Giuliani. „Við höfum líka gert það mjög skýrt við stjórnvöld í Kongó að þeir þurfa að viðhalda bubblunni eða þeir eiga á hættu að geta ekki ferðast til Bandaríkjanna. Við getum ekki verið skýrari.“

Allir leikmenn kongóska liðsins spila utan heimalandsins, sem og franskur þjálfari liðsins, Sebastien Desabre. Örfáir í starfsliði landsliðsins eru búsettir í Kongó.

„Ef það eru aðrir sem bætast við hópinn, þá þurfa þeir að hafa sérstaka bubblu frá því liði. Ef þeir enda á að koma, og einhver þessara einstaklinga fær einkenni, þá eru þeir að stofna öllu liðinu í hættu á að geta komið og keppt á þessu heimsmeistaramóti,“ sagði Giuliani.

Ebólufaraldur geisar í Kongó og hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lýst yfir neyðarástandi. Bandaríkin hafa sett á ferðabann fólks frá Kongó, Úganda og Suður-Súdan næstu 30 daga vegna faraldursins.

Í það minnsta 130 hafa látist vegna ebólusmits á svæðinu síðustu daga.

Landslið Kongó mætir Danmörku í æfingaleik í Belgíu þann 3. júní og Síle á Marbella á Spáni þann 9. júní.

Liðið er í K-riðli heimsmeistaramótsins með Portúgal, Kólumbíu og Úsbekistan og spilar sinn fyrsta leik við Portúgal í Houston þann 17. júní.

