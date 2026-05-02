„Aðeins loðað við okkur að mikið sé gert úr öllu“ Valur Páll Eiríksson skrifar 2. maí 2026 12:32 Hólmar Örn sér fram á ærið verkefni gegn sterkum sóknarleik KR. Vísir/Sigurjón Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, segir sína menn hafa svarað gagnrýni í upphafi móts vel á vellinum. Hann býst við krefjandi verkefni þegar Valur fær topplið KR í heimsókn í Reykjavíkurslag í kvöld. „Þetta verður hörkuleikur. Leiktíminn og allt í kringum þetta, staðan í deildinni skemmir ekki fyrir. Þetta er bara gríðarlega spennandi,“ segir Hólmar Örn um leik kvöldsins. Klippa: Hólmar ræðir KR, neikvæða umræðu og krefjandi varnarleik Það má með sanni segja að KR-ingum hafi ekki gengið vel á Hlíðarenda undanfarin ár. Þeir töpuðu 6-1 fyrir Val þar í fyrra og raunar tapað öllum leikjum þar síðustu fimm ár. Fimm töp með markatöluna 3-18 fyrir Val. „Það hefur verið þannig en eins og við sjáum núna í ár virðast þeir vera í hörkustandi og hafa staðið sig gríðarvel í upphafi móts. Það er undir okkur komið að binda enda á þessa sigurgöngu hjá þeim,“ segir Hólmar. Ekki einfalt að stýra vörn gegn KR KR hefur hins vegar farið gríðarvel af stað í deildinni, unnið alla fjóra leiki sína, eftir bikarsigur á Val þar á undan og skorað fleiri mörk en nokkurt annað lið hefur gert í fyrstu fjórum leikjunum í um sjö áratugi. Það mun því reyna á Hólmar og hans menn í vörn Vals í kvöld. „Þeir spila þannig, eins og við fundum í leiknum hérna á Hlíðarenda í fyrra, að hreyfingarnar á fremstu mönnum hjá þeim og svona. Það er erfitt að glíma við það. Þetta er erfitt að glíma við. Það er mikil hreyfing og hlaup allt í kringum þig og þeir láta þig velja á milli alltaf,“ „Í þeim leik, þó hann hafi farið eins og hann fór, leið manni oft eins og maður væri að dekka þrjá og stundum engan. Þeir gera það virkilega vel og þetta virðist vera að smella meira hjá þeim núna. En það eru fullt af möguleikum þegar við vinnum boltann og við þurfum að nýta okkur það,“ segir Hólmar. Hvernig er að stýra vörn við þessar aðstæður? „Það er krefjandi. Maður þarf að taka góðar ákvarðanir á skotstundu. Þú ert kannski með mann og það kemur annað hlaup fyrir framan þig og þá þarf að ákveða hvort þú ætlar að elta hann og sleppa þínum eða öfugt,“ „Það er eitthvað sem við vorum líka að glíma við á móti Stjörnunni, þeir spila ekki ósvipað upp á hvað margir leikmenn fara framarlega á völlinn. Mér fannst við leysa það ágætlega og vonandi verður það sama uppi á teningunum á laugardaginn,“ segir Hólmar. Vanur umræðunni Valsmenn sættu gagnrýni í upphafi móts. Eftir silfur í deild og bikar í fyrra var liðinu spáð sjötta sæti deildarinnar, töpuðu fyrir KR sannfærandi í bikar og svo fyrir nýliðum Þórs í fyrsta leik. Þeir hafa hins vegar svarað þeim gagnrýnisröddum með þremur sigrum í röð og eru aðeins þremur stigum frá toppliði KR. Var umræðan í upphafi móts óvægin gagnvart Val? „Maður er svo sem bara orðinn aðeins vanur þessu verandi í Val. Það hefur aðeins loðað við okkur að það er mikið gert úr öllu sem gerist innan veggja Vals. Á einhverjum tímapunkti hættir þetta að bíta svakalega og svo er í rauninni það eina sem maður getur gert að reyna að svara þessu inni á vellinum. Okkur hefur tekist það ágætlega hingað til,“ Fyrst og fremst hlakkar Hólmar til leiksins. „Hundrað prósent. Vonandi koma sem flestir og verður gott veður. Við búum til einhverja alvöru stemningu og alvöru geðveiki hérna. Þetta verður vonandi skemmtilegur leikur og við klárum þetta,“ segir Hólmar og brosir. Viðtalið má sjá í spilaranum. Valur og KR eigast við á Hlíðarenda í Bestu deild karla klukkan 19:15 í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 19:00 á Sýn Sport Ísland. Valur KR Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið Hver sigrar Puffin-hlaupið? 