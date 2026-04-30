Sagan með Val en KR á flugi

Margur bíður spenntur eftir laugardagskvöldinu þegar erkifjendurnir Valur og KR eigast við í toppslag Bestu deildar karla í fótbolta á Hlíðarenda. Saga undanfarinna ára er með Val í liði en KR vann leik liðanna í bikarnum á dögunum.
Það má með sanni segja að KR-ingum hafi ekki gengið vel á Hlíðarenda undanfarin ár. Þeir töpuðu 6-1 fyrir Val þar í fyrra og raunar tapað öllum leikjum þar síðustu fimm ár. Fimm töp með markatöluna 3-18 fyrir Val.
„Það er enginn KR-ingur glaður þegar liðið tapar fyrir Val. Það er bara þannig. Það er ömurleg tilfinning sama hvar það er og hvenær sem það er; hvort sem það er í Reykjavíkurmóti, bikarkeppni eða í Bestu deildinni. Auðvitað ætlum við að gera okkar allra besta til að breyta því á laugardaginn,“ segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR.
Valsmenn sættu gagnrýni í upphafi móts. Eftir silfur í deild og bikar í fyrra var liðinu spáð sjötta sæti deildarinnar, töpuðu fyrir KR sannfærandi í bikar og svo fyrir nýliðum Þórs í fyrsta leik. Þeir hafa hins vegar svarað þeim gagnrýnisröddum með þremur sigrum í röð og eru aðeins þremur stigum frá toppliði KR.
„Maður er svo sem orðinn aðeins vanur þessu, verandi í Val. Það hefur aðeins loðað við okkur að það er gert mikið úr öllu sem gerist innan veggja Vals og á einhverjum tímapunkti hættir þetta að bíta svakalega og svo er í rauninni það eina sem maður getur gert að svara þessu inni á vellinum. Okkur hefur tekist það ágætlega hingað til,“ segir Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals.
Það á að taka daginn snemma, bæði í KR-heimilinu sem og í Fjósinu við Hlíðarenda, og troðfylla stúkuna þegar leikurinn fer fram á laugardagskvöld. Fjósið opnar upp úr klukkan 14:00 og félagsheimili KR um klukkan 15:00 eftir árgangamót félagsins.
Það er þá ekki á hverjum degi sem liðin tvö mætast, verandi bæði að berjast við toppinn.
„Það er alltaf auka kitl að spila við Val, sérstaklega núna þar sem bæði lið eru búin að byrja vel. Ég býst ekki við öðru en að það verði full stúka, undir flóðljósunum, þetta er eini leikurinn á þessum tíma. Þetta er bara geðveikt,“ segir Aron Sigurðarson, fyrirliði KR.
„Þetta býður upp á alvöru skemmtun og frábært að þetta hitti svona á laugardagskvöld að erkifjendur mætist. Þetta verður bara frábær skemmtun fyrir alla,“ segir Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals.
