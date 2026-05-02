Óskar Hrafn Þorvaldsson býst við hörkuleik er lið hans KR sækir Val heim í Bestu deild karla í kvöld. Hann skilur gremju KR-inga sem hafa farið fúlir heim af Hlíðarenda undanfarin ár og hyggst hlaupa yfir Valsmenn í kvöld.
Valur og KR eigast við á Hlíðarenda í Bestu deild karla klukkan 19:15 í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 19:00 á Sýn Sport Ísland.
Sérlega mikil eftirvænting er fyrir leik kvöldsins, enda langt síðan að liðin áttust við er þau voru bæði við topp deildarinnar. KR hefur unnið fyrstu fjóra leiki mótsins og er á toppnum en Valur í þriðja sæti með níu stig eftir þrjá sigra í röð.
Aðspurður um hvort það hafi áhrif á eftirvæntinguna að liðin séu við topp deildarinnar segir Óskar:
„Ég held þetta geri meira fyrir stuðningsmenn og stemninguna í leiknum. Ég held að þýðingin fyrir liðin sjálf sé ekkert meiri eftir því hvar þú ert í töflunni. Það skiptir stuðningsmenn KR máli að KR sé á þeim stað sem það er í dag og það skiptir stuðningsmenn Vals máli að Valsmenn séu búnir að þræða saman þrjá sigurleiki. Ég held að það geri þennan leik sérstakan, ekki raunverulega hvar liðin eru í töflunni, heldur að þau komi inn í góðum gír bæði tvö. Það ætti vonandi að skila sér í frábærum leik.“
Valur vann 6-1 sigur á KR-ingum Óskars Hrafns á Hlíðarenda í fyrra. Þeir unnu 4-1 árið á undan og 5-0 þar á undan. Alls hefur Valur unnið síðustu fimm leiki liðanna á Hlíðarenda með sameiginlega markatölu 18-3. KR vann síðast 1-0 sigur árið 2020.
Óskar Hrafn sagði á blaðamannafundi í vikunni að það skipti hreinlega engu máli hvernig leikir undanfarinna ára hefðu farið. Eftir fundinn var hann þá spurður hvort hann hefði skilning á gremju stuðningsmanna liðsins eftir fýluferð á Hlíðarenda fimm ár í röð.
„Ég skil það. En það er allt önnur spurning, þá ertu að tala um tilfinningar fólks. Ég ber mikla virðingu fyrir tilfinningum KR-inga. Það er enginn KR-ingur glaður með að tapa fyrir Val, það er ömurleg tilfinning sama hvar það er eða hvenær það er, hvort það er í Reykjavíkurmóti, bikarkeppni eða Bestu deildinni,“
„Fyrir þá skil ég það og auðvitað ætlum við að gera okkar allra besta til að breyta því á laugardaginn,“ segir Óskar Hrafn.
Hann ítrekar hins vegar að leikir undanfarinna ára skipti engu í kvöld.
„En hvað gerðist í fyrra þegar Túfa var að þjálfa, ég er nú búinn að halda langan fyrirlestur um hvað mér fannst um leikstíl Valsliðsins í þeim leik, og það hefur enga þýðingu. Við erum á allt öðrum stað, Valur er með annað þjálfarateymi og leikmannahóparnir eru ólíkir,“
„Þannig að ég held það skipti engu máli. Ég held að Valur sæki engan gríðarlegan styrk í það að þeir hafi unnið okkur fimm sinnum í röð á Hlíðarenda og við komum ekkert litlir í okkur því að árangur undanfarinna ára er ekki góður,“ segir Óskar Hrafn.
KR vann sannfærandi 4-2 sigur á Val í höll Egils Skallagrímssonar í Grafarvogi í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins rétt fyrir mót. Sá sigur var síst of stór og Valsmenn sættu gagnrýni, sem slaknaði ekki eftir tap fyrir nýliðum Þórs í fyrstu umferð Bestu deildarinnar viku síðar.
Valur hefur svarað með þremur sigrum í röð og allt önnur ára yfir liðinu. Er Valsliðið á allt öðrum stað en þegar KR lagði þá í Egilshöll fyrir örfáum vikum?
„Já, ég myndi segja það. Það sem maður tók helst eftir á móti Stjörnunni er að Valsliðið er orðið meira lið með meiri liðsheild. Hvernig þeir börðust í gegnum seinni hálfleikinn varnarlega sýndi manni það að þeir hafa fundið eitthvað til að berjast fyrir. Ég held að Hemmi sé bara það klókur að hann hafi búið til einhverskonar bunker mentality.“
Því skotgrafarhugarfari sem Hermann kann að hafa skapað hjá Val lýsir Óskar sem svo:
„Það eru allir á móti okkur, það eru allir að tala illa um okkur, það hefur enginn trú á okkur, það eru allir að gera grín að okkur, við þurfum að standa saman, einir á móti heiminum. Það vilja allir að Val gangi illa, það tala allir illa um Val og gleðast yfir óförum þeirra,“
„Það var tilfinningin sem ég fékk þegar ég horfði á leikinn á móti Stjörnunni. Það getur verið mjög öflugt vopn í baráttunni. Valsliðið er á töluvert betri stað en þegar við spiluðum við þá. En við vorum reyndar bara fínir í þeim leik og það er ekki alltaf þannig að lið séu léleg heldur spilar andstæðingurinn þannig að það er erfitt að eiga góðan leik. Stóran hluta leiksins gegn Val vorum við bara ljómandi fínir,“ segir Óskar og bætir við:
„Það er líka sama og með leikinn í fyrra. Að við fáum ekkert fyrir hann. Hann hjálpar okkur ekkert. Hann gefur okkur kannski einhverja mynd af því hvernig við eigum að vera til að fá eitthvað út úr þessum leik. Orkustigið þarf að vera geðveikislega hátt og við þurfum að hlaupa yfir þá. Við byrjum þar og þannig vinnum við okkur inn réttinn til að spila fótboltann sem við viljum spila. Ég held þetta verði mjög skemmtilegur leikur og mjög áhugaverður.“
Upphitun hefst snemma bæði við Hlíðarenda sem og við Meistaravelli. Fjósið opnar klukkan 14:00 í dag þegar kvennalið Vals mætir ÍBV í úrslitaeinvígi um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta.
Árgangamót KR hefst fyrir hádegið vesturfrá og í kjölfarið hitað upp í félagsheimilinu vestur í bæ frá klukkan 14:00. Það á að fjölmenna á völlinn og Óskar treystir á góðan stuðning sem getur skipt sköpum.
„Auðvitað. Það er mjög dýrmætt og mjög mikilvægt fyrir okkur að fá stuðning frá KR-ingum, sem við fáum reyndar alltaf. Það eru fá lið sem mæta betur á útileiki heldur en KR-ingar. Ég á ekki nokkra von á öðru en að þeir fylli allavega helming stúkunnar ef ekki meira á laugardaginn, ef ég þekki mitt fólk rétt,“ segir Óskar Hrafn.
