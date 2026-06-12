Borgin afþakkar risaeðlubein Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. júní 2026 10:45 Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Borgarráð samþykkti í gær að afþakka hluta úr beinagrind af risaeðlu sem samtökin Leap Lab vildu gefa borginni. Með gjöfinni fylgir töluverður kostnaður. Þetta var ákveðið á fundi borgarráðs í gær. Árið 2023 var stofnaður starfshópur um risaeðlu í kjölfar þess að samtökin Leap Lab fóru þess á leit við Reykjavíkurborg að afhenda þeim beinagrind af risaeðlu. Leap Lab hafa skipulagt og framkvæmt uppgröft á risaeðlubeinum í Wyoming-ríki í Bandaríkjunum. Nú þremur árum síðar hefur starfshópurinn skilað greinargerð og er mat hans að með því að þiggja risaeðlubeinin myndi það setja kröfu á borgina að standa fyrir vandaðri sýningu sem setti efnið í rétt samhengi. Skilmálar þess að þiggja gjöfina voru að beinagrindin yrði höfð til sýnis. „Það mun óhjákvæmlega fylgja töluverður kostnaður og óvissuþættir og margir. Efnið tengist ekki náttúrusögu Íslands og sýningarhald af þessum toga er ekki á starfssviði borgarinnar,“ segir í greinargerðinni. Þá er lögð áhersla á að Leap Lab hyggst gefa Perlunni sambærilega gjöf, það er að segja bæði bein úr risaeðlum og þrívddarmódel. Forsendur borgarinnar séu því breyttar. Borgarstjórn Reykjavík Risaeðlur Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Innlent Fleiri fréttir Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Sjá meira