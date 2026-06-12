Innlent

Borgin af­þakkar risaeðlubein

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur.
Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm

Borgarráð samþykkti í gær að afþakka hluta úr beinagrind af risaeðlu sem samtökin Leap Lab vildu gefa borginni. Með gjöfinni fylgir töluverður kostnaður.

Þetta var ákveðið á fundi borgarráðs í gær.

Árið 2023 var stofnaður starfshópur um risaeðlu í kjölfar þess að samtökin Leap Lab fóru þess á leit við Reykjavíkurborg að afhenda þeim beinagrind af risaeðlu. Leap Lab hafa skipulagt og framkvæmt uppgröft á risaeðlubeinum í Wyoming-ríki í Bandaríkjunum.

Nú þremur árum síðar hefur starfshópurinn skilað greinargerð og er mat hans að með því að þiggja risaeðlubeinin myndi það setja kröfu á borgina að standa fyrir vandaðri sýningu sem setti efnið í rétt samhengi. Skilmálar þess að þiggja gjöfina voru að beinagrindin yrði höfð til sýnis.

„Það mun óhjákvæmlega fylgja töluverður kostnaður og óvissuþættir og margir. Efnið tengist ekki náttúrusögu Íslands og sýningarhald af þessum toga er ekki á starfssviði borgarinnar,“ segir í greinargerðinni.

Þá er lögð áhersla á að Leap Lab hyggst gefa Perlunni sambærilega gjöf, það er að segja bæði bein úr risaeðlum og þrívddarmódel. Forsendur borgarinnar séu því breyttar.

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