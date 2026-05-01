Fótbolti

Njarð­víkingar rændir marki og þurfa að bíða lengur eftir sigri

Aron Guðmundsson skrifar
Davíð Smári Lamude er þjálfari Njarðvíkur. 
Davíð Smári Lamude er þjálfari Njarðvíkur.

Njarðvíkingar mega vera ósáttir eftir markalaust jafntefli liðsins gegn Grindavík í Lengjudeild karla í fótbolta í dag. Lærisveinar Davíðs Smára Lamude komu boltanum yfir marklínuna en mark var ekki dæmt. 

Snemma í fyrri hálfleik fengu Njarðvíkingar hornspyrnu sem spyrnt var inn á teig og boltanum skallað yfir marklínuna eftir því sem sjá má á myndbandi sem Fótbolti.net hefur undir höndum

Annar af línuvörðum leiksins gat þó ekki séð að boltinn hafi farið yfir línuna og heldur ekki Pétur Guðmundsson dómari leiksins og því hélt leikurinn áfram. 

Hvorugu liðinu tókst að koma boltanum í netið það sem eftir lifði leiks og því skildu liðin jöfn í þessum nágrannaslag. 

Grindavík með tvö stig eftir tvo leiki í Lengjudeildinni til þessa. Njarðvíkingar með eitt stig. 

Lengjudeild karla UMF Njarðvík Grindavík

Mest lesið