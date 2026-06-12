Árið 2024 voru skráðar 4.299 fæðingar á Íslandi, þar af 141 fæðing á Björkinni og Fæðingarheimili Reykjavíkur og 107 heimafæðingar. Þá er talið að sjö fæðingar hafi átt sér stað heima án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu fæðingaskrár fyrir árið 2024.
Þar segir að frjósemi kvenna haldi áfram að lækka og hafi aldrei verið lægri, 1,56 barn á hverja konu á barneignaraldri. Meðalaldur kvenna var tæp 29 ár og hlutfall mæðra 40 ára og eldri 4,3 prósent en 0,7 prósent mæðra voru yngri en 20 ára.
Hlutfall fæðinga án inngripa var tæp 34 prósent, svipað og síðustu ár, en framköllun átti sér stað í 34 prósent tilvika. Hlutfall keisaraskurða var 14 prósent og áhaldafæðingar voru 8,2 prósent.
Alvarlegar spangarifur greindust hjá 3,3 prósent kvenna en hlutfallið hefur farið lækkandi.
Alls fæddust 59 tvíburar á árinu og þá fæddust 310 börn í kjölfar tæknifrjóvgunar hjá Livio Reykjavík.
Burðarmálsdauði var 4,7 á hver 1.000 fædd börn en 20 börn létust burðarmálsdauða, þar af tvö í fjölburameðgöngum. Tíðni nýbura- og ungbarnadauða var 0,92 prósent eða 1,15 barn á hver 1.000 lifandi börn.
Burðarmálsdauði er samheiti yfir andvana fæðingar og dauðsföll nýbura á fyrstu sjö dögunum eftir fæðingu. Í skýrslunni segir að þróun síðustu ára sýni mögulega hækkun sem mikilvægt sé að fylgjast með.