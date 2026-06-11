Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins

Guðmundur Andri telur ekki rétt að kalla ágreining sem undanfarið hefur myndast innan raða Samfylkingarfólks klofning. Hann segist þó halda að nýleg stefnubreyting, kröpp hægri beygja, hafi ekki verið nægilega mikið rædd á vettvangi flokksins. Guðmundur er einn þeirra sem skrifuðu undir skoðanapistil þar sem hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundins jafnaðarfólks mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar.
Á sjötta tug jafnaðarmanna ritaði undir skoðanapistil inn á vef Vísis í dag þar sem hópurinn mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð.
Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, er einn þeirra fimmtíu og fimm sem skrifuðu undir greinina en hann ræddi málið í Reykjavík Síðdegis í dag.
„Mér finnst að það eigi að leita allra leiða þegar um er að ræða börn, börn í þessari viðkvæmu stöðu og fjölskyldur, að það eigi að leita allra leiða til þess að koma í veg fyrir að þau séu frelsissvipt, lokuð inni einhvers staðar,“ segir Guðmundur.
Hann bætir við að þrátt fyrir að hafa ekki verið virkur í „nágrenni flokksins“ síðan hann hætti á þingi þá telji hann stefnubreytinguna ekki hafa verið nægilega mikið rædda á vettvangi flokksins.
„Vegna þess að þetta er stefnubreyting frá því sem áður var í þessum málaflokki,“ ítrekar hann.
Er einhver formlegur vettvangur innan flokksins til þess að fjalla um þessi mál?
„Já, það eru flokksráðsfundir og það eru landsfundir og það eru málefnahópar sem hittast og taka alls konar ákvarðanir og ræða málin. Þetta er stór flokkur og fullt af fólki þarna með alls konar skoðanir og eðlilegt að það sé tekist á um þær. Síðan séu málin rædd og ákveðin stefna mótuð í framhaldi af því,“ segir Guðmundur.
Það sé það sem hópurinn hafi gert athugasemd við. Hann segir ágreining hafa skapast en að hann vilji ekki ganga svo langt að segja að þetta sé klofningur innan Samfylkingarinnar.
„Ég er sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka um fleiri sem eru þarna á þessum lista. Við vildum bara að okkar sjónarmið kæmu fram um þetta,“ segir hann.
En það er búið að samþykkja að þetta er orðið að lögum. Eruð þið of sein?
„Já, augljóslega. Við erum það og þetta er orðinn hlutur,“ segir hann og talar svo um það að sumir sem hafi komið að skriftum skoðanagreinarinnar séu ekki á „þessum daglega vettvangi stjórnmálanna og erum kannski að fylgjast mismikið með“.
Þá segist hann sjálfur ekkert fylgjast neitt voðalega mikið með stjórnmálaumtali daglega en að þetta hafi komið upp og að þá hafi hann og fleiri viljað bregðast við og láta vita af sinni skoðun. Kannski verði tekið mið af mannúðlegri sjónarmiðum eftirleiðis.
Hann tekur undir með þáttastjórnendum að málaflokkurinn sé að vissu leyti mjög erfiður og viðkvæmur og að það geti reynst erfitt að finna góða og mannúðlega lausn á þessu.
„Þegar fólk er í þessari stöðu, fólk er á flótta oft undan einhverjum hræðilegum stjórnvöldum, náttúruhamförum eða einhverjum voða, þá eru náttúrulega fáar góðar lausnir til og kannski þá helst sú að skjóta skjólshúsi yfir fólk og leyfa því að reyna að búa sér til eitthvert líf,“ segir hann.
Hann geri sér þó grein fyrir því að þeir þingmenn sem standi að þessu hafi litið svo á að þarna væri verið að leita mannúðlegra leiða „og þar fram eftir götunum“. Honum þyki þó að það hefði átt að hlusta betur á þau mannréttindasamtök sem þarna hafi gert athugasemdir: Barnaheill, Rauða krossinn og Amnesty.
„Það á aldrei að loka börn inni, finnst mér. Börn eiga að geta verið úti að leika,“ segir hann.
Er það ekki tryggt með þessu?
„Nei, það virðist ekki vera. Það er einhver svona smá útivera og einhver boltavöllur kannski en ekki nægjanlega og þau eiga að geta verið bara með öðrum krökkum í námi og leik og starfi,“ segir Guðmundur en hann segir engin viðbrögð frá forystu Samfylkingarinnar hafa borist við bréfinu í dag svo hann viti til.
Dómsmálaráðherra segir samþykkt Alþingis á frumvarpi sínu um brottfararstöð ekki kalla fram sigurtilfinningu. Með stöðinni sé Ísland að uppfylla sínar skuldbindingar en á sama tíma sé úrræðið íþyngjandi ráðstöfun.
„Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd,“ segja samtökin No Borders í yfirlýsingu í tengslum við lög sem samþykkt voru á Alþingi í dag sem heimila stjórnvöldum að setja á fót svokallaða brottfararstöð. Samtökin hafa meðal annars beitt sér fyrir réttindum flóttafólks.
Umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð er orðið að lögum. Í brottfararstöð munu útlendingar geta sætt frelsissviptingu vegna ákvörðunar um að þeir skuli yfirgefa landið eða meðan mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar er til meðferðar. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt frumvarpið, sér í lagi vegna þess að það heimilar frelsissviptingu barna. Slíkri frelsissviptingu eru þó settar þröngar skorður.
Þriðja umræða fer fram á Alþingi í dag um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og meðlimur í allsherjar- og menntamálanefnd, segir brottfararstöðina eiga að tryggja mannúð í ömurlegum aðstæðum. Gert sé ráð fyrir því að fjölskyldur verði vistaðar á sérsvæði í úrræðinu en hann segist þó vona að vægari úrræði verði notuð áður. Gert sé ráð fyrir því í lögunum.