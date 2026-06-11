Innlent

Eldur í Ár­bænum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Eldur kviknaði í Árbænum í dag.
Eldur kviknaði í Árbænum í dag. Aðsend

Eldur kviknaði í íbúð í Árbænum en reyndist hann minni en upphaflega var gert ráð fyrir. Búið er að slökkva eldinn.

Þetta staðfestir varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. 

Allir slökkviliðsbílar voru sendir af stað en öllum snúið við nema einum. Töluverður reykur kom af eldinum sem reyndist minni en gert var ráð fyrir. Búið er að slökkva eldinn.

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Fréttin hefur verið uppfærð.

Slökkvilið Reykjavík

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