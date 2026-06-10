Rafael Leão ver hnefahöggið sitt

Portúgalski framherjinn Rafael Leão hefur sagt að hann hafi „aldrei ætlað að meiða“ Ivan Román þrátt fyrir að hafa slegið síleska varnarmanninn í andlitið í vináttulandsleik á laugardaginn sem var upphitun fyrir heimsmeistaramótið.
Á 44. mínútu leiksins í Lissabon steig Leão inn til að verja liðsfélaga sinn, João Cancelo, sem Román var að hrinda.
Leão og Román tóku síðan hvor annan hálstaki áður en stjarna AC Milan sló síleska varnarmanninn, sem féll í jörðina. Báðir leikmenn fengu beint rautt spjald.
„Varðandi brottvísun mína þá vildi ég einfaldlega verja liðsfélaga minn, ég ætlaði mér aldrei að meiða mótherjann!“ skrifaði Leão, 26 ára, á Instagram.
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A post shared by Rafael Leão 1️⃣0️⃣ (@iamrafaeleao93)
Bruno Fernandes hrósaði Leão fyrir samstöðu hans með Cancelo.
„Auðvitað viljum við ekki að leikmönnum sé vísað af velli en ég vil leggja áherslu á samstöðu liðsins og hvernig strákarnir stóðu saman,“ sagði stjarna Manchester United.
„Leão áttaði sig á því að verið var að ganga að Cancelo þarna; hann var fyrstur á staðinn og var óheppinn að í öllum látunum féll síleski leikmaðurinn. En það er mikilvægt að standa saman. Ég tek það jákvæða úr þessu, því gagnkvæmur stuðningur okkar á milli verður mikilvægur fyrir okkur á heimsmeistaramótinu,“ sagði Bruno Fernandes.
Portúgal vann leikinn 2-1, en þjálfarinn Roberto Martinez var vonsvikinn með brottvísun Leão.
„Við erum allir mjög einbeittir og hann brást við í aðstæðum sem munu örugglega koma oft upp á heimsmeistaramótinu. Þetta er augljóslega gott dæmi um að við megum ekki láta undan gremju eða fá rautt spjald í slíkum aðstæðum,“ sagði Martinez.
Leão missir af síðasta upphitunarleik Portúgals gegn Nígeríu á miðvikudag vegna leikbanns en hann verður klár í slaginn í opnunarleik landsliðsins á heimsmeistaramótinu gegn Kongó þann 17. júní.
It has turned into a not-so-friendly pre-World Cup 'friendly' between Portugal and Chile. Both Rafael Leão and Ivan Roman have both been shown straight red cards for their part in a brawl. 🟥🟥 pic.twitter.com/W0AWRYKexV— Match of the Day (@BBCMOTD) June 6, 2026
It has turned into a not-so-friendly pre-World Cup 'friendly' between Portugal and Chile. Both Rafael Leão and Ivan Roman have both been shown straight red cards for their part in a brawl. 🟥🟥 pic.twitter.com/W0AWRYKexV