Nýliðar Grindavík/Njarðvík tóku á móti Þór/KA í annarri umferð Bestu deild kvenna á JBÓ vellinum í kvöld. Emma Fanndal skoraði sigurmark Grindavík/Njarðvík djúpt inn í uppbótartíma og tryggði dramatískan 2-1 sigur.
Leikurinn fór nokkuð fjörlega af stað og fengu bæði lið tækifæri áður en fyrsta markið leit dagsins ljós en það kom á 10. mínútu þegar Þór/KA opnaði vörn Grindavík/Njarðvík upp á gátt og Margrét Árnadóttir var mætt ein á móti markmanni og renndi boltanum til hliðar á Erin Flurey sem kom á ferðinni og setti boltann í netið.
Þór/KA byrjaði af krafti og átti hættuleg færi og hefði hæglega geta bætt við forystuna en Genevieve Jae Crenshaw markvörður Grindavík/Njarðvík varði á tíðum virkilega vel.
Njarðvík/Grindavík ógnaði líka marki gestana og voru að komast oft á tíðum í flottar stöður en náðu þó ekki að reyna að neinni alvöru á Alessöndru Doherty Augur í marki Þór/KA.
Þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik var staðan 0-1 Þór/KA í vil.
Gestirnir frá Akureyri byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti og ógnuðu marki Grindavík/Njarðvík en heimakonur stóðu af sér storminn í upphafi seinni.
Leikurinn jafnaðist út og það dró svo til tíðinda á 62. mínútu leiksins þegar Grindavík/Njarðvík jafnaði leikinn eftir mistök í öftustu línu Þór/KA. Natasha Anasi fékk þá boltann óvænt inni á teig og kláraði færið snyrtilega.
Bæði lið fengu færi til þess að koma inn jöfnunarmarkinu þó svo að Þór/KA hafi ógnað örlítið meira að marki heimakvenna.
Hulda Björg Hannesdóttir varð fyrir því óláni að meiðast í upphafi uppbótartímans sem var uppgefinn þrjár mínútur og fór smá tími í að huga að henni sem virtist sárþjáð á vellinum.
Grindavík/Njarðvík fékk hornspyrnu djúpt inn í uppbótartímann sem reyndist vera síðasta tækifæri leiksins. Eftir hornspyrnu kom sigurmarkið á 96. mínútu leiksins og var það fyrirliði Grindavík/Njarðvík Emma Fanndal sem reyndist hetjan í kvöld og skoraði með góðum skalla sigurmark leiksins.
Lokatölur á JBÓ vellinum dramatískur 2-1 heimasigur fyrir Grindavík/Njarðvík.
Emma Fanndal reyndist hetja Grindavík/Njarðvík í dag með frábæru sigurmarki alveg í blálokin.
Genevieve Jae Crenshaw var einnig frábær í marki Grindavík/Njarðvík í dag. Átti vissulega tæp augnablik í kvöld en hún vann það vel upp með frábærum vörslum oft á tíðum.
Hjá Þór/KA var Erin Flurey hættulegust og yfirleitt eitthvað um að vera þegar hún komst í boltann. Skoraði gott mark.
Bergrós Lilja Unudóttir sá um flautuna í dag og henni til aðstoðar voru Ricardas Kanisauskas og Patryk Emanuel Jurczak. Héldu góðu taki á leiknum og ekki endilega erfiður leikur að dæma. Teymið komst vel frá sínu.
Það var þokkalegasta mæting á JBÓ vellinum í Njarðvík í dag. Myndaðist fínasta stemning. Fyrsti heimaleikur nýliðana og líklega fyrsti leikur sem fram fer á JBÓ vellinum í efstu deild svo öllu var tjaldað til.
„Þetta var mjög sætt“ sagði Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík eftir sigurinn í kvöld en sigurmarkið kom djúpt inn í uppbótartíma.
„Þetta var virkilega sætt og það er rosalega gaman að vinna leiki á þennan hátt, skora svona í lokin, dramatík, gleði og þetta er mjög gaman. Jákvæðar tilfinningar sem eru að streyma um líkamann og heilann í dag“
Grindavík/Njarðvík vann sinn fyrsta sigur í deildinni í dag.
„Mér fannst þetta bara hörku leikur. Ég var ánægður með frammistöðuna okkar í dag“
„Fyrsti heimaleikur liðsins í efstu deild í sögunni hjá félaginu og bara að geta fengið fólkið okkar á völlinn og geta gefið þeim drama og spennu, jákvæðni og gleði. Það er bara frábært“ sagði Gylfi Tryggvason.
„Þetta er leiðinlegt, það er ekki spurning“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA svekktur eftir tapið í dag.
„Barningur og mjög kaflaskipt. Við erum ofaná á kafla í fyrri hálfleik og þær eru ofaná á kafla í fyrri hálfleik. Þetta snýst svoleiðis líka í seinni hálfleik“
„Ég er rosalega svekktur með það að fyrst við komumst yfir í leiknum að við náum ekki að nýta okkur það og komast í 2-0 og klára leikinn og fara héðan með þrjú stig“
„Mér finnst við fá aragrúa af tækifærum til þess að skora og svo finnst mér við fá aragrúa af tækifærum til þess að búa til. Það er aðeins svekkjandi að hafa ekki náð að skora þar en það fór sem fór og við förum héðan með núll stig en ég hefði viljað fara héðan með þrjú“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson.