HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn

Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir einn dag en Vísir telur niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta og í dag skoðum við ástæðuna fyrir því að þjóð með tvo heimsmeistaratitla fær að bera fjórar stjörnur.
Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, er með mjög ströng skilyrði fyrir því að bæta stjörnum á landsliðsmerki í fótbolta meðan á heimsmeistaramóti FIFA stendur. Aðeins þau landslið sem hafa unnið heimsmeistaramót mega sýna fimm arma stjörnu á merki sínu.
Það er þó ein þjóð sem fékk undantekningu frá þessu. Úrúgvæska karlalandsliðið í fótbolta hefur fengið leyfi frá FIFA til að bera fjórar stjörnur sínar á merki sínu á síðustu fimm heimsmeistaramótum.
Four stars ⭐️ pic.twitter.com/K2KG6NhfST— Uruguay National Team (@Uruguay__EN) March 27, 2026
Four stars ⭐️ pic.twitter.com/K2KG6NhfST
Dæmi um að FIFA hafi ekki samþykkt stjörnur á fótboltamerki átti sér stað árið 2018, þegar egypska landsliðið þurfti að fjarlægja sjö stjörnur sínar fyrir heimsmeistaramótið í Rússlandi, en þær táknuðu sjö Afríkukeppnir landsliða sem það hafði áður unnið.
Aðeins heimsmeistaratitlar gefa leyfi fyrir stjörnum og í raun ættu bara þrjár þjóðir að vera með fjórar slíkar á búningi sínum eða Brasilía (5), Þýskaland (4) og Ítalía (4) sem allar hafa unnið fjóra eða fleiri heimsmeistaratitla. Í þessum hópi er samt líka Úrúgvæ.
Fjórar stjörnur fyrir ofan fótboltamerki Úrúgvæ tákna fjóra heimsmeistaratitla sem FIFA viðurkennir og úrúgvæska karlalandsliðið í fótbolta vann árin 1924, 1928, 1930 og 1950. Frá upphafi hafa FIFA og alþjóðleg fótboltasambönd viðurkennt Ólympíuleikana í fótbolta í París 1924 og Amsterdam 1928 sem opin heimsmeistaramót, einu mótin í sögunni sem síðar hafa verið opinberlega samþykkt sem jafngild heimsmeistaramóti FIFA.
🚨 DO YOU KNOW: Every country gets a star for winning a World Cup.Despite Uruguay winning the World Cup on twice in 1930 & 1950.FIFA allow Uruguay to wear four stars despite winning only two World Cups? pic.twitter.com/PY4Tw14Szj— THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) June 1, 2026
🚨 DO YOU KNOW: Every country gets a star for winning a World Cup.Despite Uruguay winning the World Cup on twice in 1930 & 1950.FIFA allow Uruguay to wear four stars despite winning only two World Cups? pic.twitter.com/PY4Tw14Szj
Fyrsta heimsmeistaramótið fór þó ekki fram fyrr en árið 1930 og það unnu Úrúgvæmenn á heimavelli. Þeir unnu einnig þegar þeir tóku næst þátt eða á HM í Brasilíu 1950. Úrúgvæ var ekki með á HM 1934 og HM 1938 en þær keppnir fóru fram í Evrópu. Úrúgvæ neitaði að taka þátt 1934 þar sem svo margar Evrópuþjóðir skrópuðu þegar þeir héldu keppnina fjórum árum fyrr og svo aftur 1938 þegar Evrópa fékk að halda aðra keppnina í röð.
Árið 1992 bætti úrúgvæska karlalandsliðið í fótbolta í fyrsta sinn fjórum stjörnum á fótboltamerki sitt með samþykki frá FIFA. Beiðnin var lögð fram af úrúgvæska fótboltasagnfræðingnum og blaðamanninum Atilio Garrido, sem vísaði til þess að árið 1924 hafi AUF lagt fram opinberar skýrslur sínar til FIFA með titlinum „Úrúgvæ heimsmeistari í fótbolta á Ólympíuleikunum í París.“
Auk þess gerði úrúgvæska sambandið það sama árið 1928, en kallaði þá skjöl sín: „Olimpiada de Amsterdam, Uruguay campeón del mundo“ eða „Ólympíuleikarnir í Amsterdam, Úrúgvæ heimsmeistarar.“
Þessar skýrslur voru formlega lagðar fram til FIFA árin 1925 og 1929 og voru samþykktar án athugasemda.
Árið 1992, á þingi FIFA í Zürich, færði Atilio Garrido með góðum árangri rök fyrir opinberri stöðu Úrúgvæ sem fjórfaldra heimsmeistara í fullorðinsflokki sem FIFA viðurkennir og sagði það: „falla undir samfellu þess sem var opinberlega skráð af stjórnendum þess tíma.“
Fun fact: Uruguay has four stars on their jersey but only won two World Cups (1930, 1950). They also claim the 1924 and 1928 Olympic championships as world championships from the pre-World Cup era. pic.twitter.com/W7JZHBGbqz— Austine ✪ (@Austinooffical) July 22, 2024
Fun fact: Uruguay has four stars on their jersey but only won two World Cups (1930, 1950). They also claim the 1924 and 1928 Olympic championships as world championships from the pre-World Cup era. pic.twitter.com/W7JZHBGbqz