Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 19:49 Bruno Fernandes fagnar góðu marki sínu í kvöld. Gualter Fatia/Getty Images Portúgal vann 2-1 sigur á Síle í æfingaleik í aðdraganda HM karla í fótbolta í Oeira í Lissabon í kvöld. Upp úr sauð undir lok fyrri hálfleiks. Markalaust var í fyrri hálfleik en portúgalska liðið var sterkari aðilinn í leiknum. Undir lok hálfleiksins sauð hins vegar lítillega upp úr þar sem mönnum lenti saman. Iván Román, 19 ára varnarmaður Síle, og Rafael Leao, kantmaður AC Milan, fengu báðir reisupassann fyrir að lemja til hvors annars. 🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG— CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026 Liðin léku tíu gegn tíu eftir hléið en margar stjörnur Portúgals fóru út af í hálfleik, þar á meðal Cristiano Ronaldo og Bernardo Silva. Rúben Neves tók sæti Silva á miðjunni og Goncalo Guedes fór fram í stað Ronaldo. Þeir tengdu saman í fyrsta markinu. Neves sendi Guedes í gegn með frábærri sendingu og Guedes kláraði laglega. Bruno Fernandes, besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á nýliðnu tímabili, skoraði svo annað markið með meiriháttar langskoti stundarfjórðungi fyrir leikslok. Lucas Cepeda klóraði svo í bakkann fyrir Síle í uppbótartíma en það náði ekki lengra hjá gestunum. Portúgal vann leikinn því 2-1. Næst mætir liðið Nígeríu í æfingaleik þann 10. júní. Kongó, Úsbekistan og Kólumbía bíða svo í riðlakeppni HM. Portúgalski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Enski boltinn Fleiri fréttir Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Sjá meira