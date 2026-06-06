Fótbolti

Slags­mál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bruno Fernandes fagnar góðu marki sínu í kvöld.
Bruno Fernandes fagnar góðu marki sínu í kvöld. Gualter Fatia/Getty Images

Portúgal vann 2-1 sigur á Síle í æfingaleik í aðdraganda HM karla í fótbolta í Oeira í Lissabon í kvöld. Upp úr sauð undir lok fyrri hálfleiks.

Markalaust var í fyrri hálfleik en portúgalska liðið var sterkari aðilinn í leiknum. Undir lok hálfleiksins sauð hins vegar lítillega upp úr þar sem mönnum lenti saman. Iván Román, 19 ára varnarmaður Síle, og Rafael Leao, kantmaður AC Milan, fengu báðir reisupassann fyrir að lemja til hvors annars.

Liðin léku tíu gegn tíu eftir hléið en margar stjörnur Portúgals fóru út af í hálfleik, þar á meðal Cristiano Ronaldo og Bernardo Silva.

Rúben Neves tók sæti Silva á miðjunni og Goncalo Guedes fór fram í stað Ronaldo. Þeir tengdu saman í fyrsta markinu. Neves sendi Guedes í gegn með frábærri sendingu og Guedes kláraði laglega.

Bruno Fernandes, besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á nýliðnu tímabili, skoraði svo annað markið með meiriháttar langskoti stundarfjórðungi fyrir leikslok.

Lucas Cepeda klóraði svo í bakkann fyrir Síle í uppbótartíma en það náði ekki lengra hjá gestunum.

Portúgal vann leikinn því 2-1. Næst mætir liðið Nígeríu í æfingaleik þann 10. júní. Kongó, Úsbekistan og Kólumbía bíða svo í riðlakeppni HM.

Portúgalski boltinn HM 2026 í fótbolta

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