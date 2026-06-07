HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. júní 2026 09:01 Maradona sólaði fjóra varnarmenn og markmanninn áður en skoraði besta mark aldarinnar, en hefði það kannski aldrei átt að standa? Archivo El Grafico/Getty Images Diego Maradona skoraði tvö af frægustu mörkum fótboltasögunnar á HM 1986. Allir vita að markið sem hann skoraði með „hendi guðs“ hefði aldrei átt að standa, en hefði líka átt að dæma hitt draumamarkið af? Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir fimm daga. Vísir telur niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur HM og í dag minnumst við leiks Argentínu og Englands í átta liða úrslitum árið 1986. Diego Maradona tók forystuna fyrir Argentínu á 51. mínútu þegar hann kýldi boltann í netið áður en enski markmaðurinn Peter Shilton náði til hans. Eftir leik sagði Maradona að markið hefði verið „að hluta til með höfði Maradona og að hluta til með hendi guðs“. Allir eru sammála um að það mark hafi aldrei átt að standa, Maradona viðurkenndi það meira að segja tæpum tuttugu árum síðar, en sagði það vera táknræna hefnd fyrir sigur Englands í Falklandsstríðinu sunnan við strendur Argentínu fjórum árum áður. Hendi guðs hjálpaði Maradona. Fjórum mínútum eftir „hendi guðs“ skoraði Maradona síðan sitt besta mark á ferlinum. Ekki bara á hans ferli, heldur var markið valið besta mark aldarinnar á uppgjöri FIFA um aldamótin. Maradona fékk boltann þá á eigin vallarhelmingi, sólaði sig upp allan völlinn, framhjá fjórum varnarmönnum á tíu sekúndum, lék svo á markmanninn og lagði boltann í netið. Markið er fast í minni flestallra fótboltaaðdáenda, en fæstir hafa séð aðdragandann að því. Argentína vann nefnilega boltann af Englandi með mjög harkalegri tæklingu, sem hefði líklega átt að dæma sem brot og hefði klárlega verið dæmt brot í VAR-fótbolta nútímans. Atvikið má sjá í spilaranum að ofan en þar var Glenn Hoddle tæklaður til jarðar af Sergio Batista. Dómarinn dæmdi ekkert, boltinn barst svo til Maradona með næstu sendingu og við vitum hvað gerðist næst. Argentína tók 2-0 forystu og vann leikinn á endanum 2-1 eftir að Gary Lineker minnkaði muninn. Argentína átti síðan eftir að vinna Belgíu 2-0 í undanúrslitum og vinna 3-2 gegn Vestur-Þjóðverjum í úrslitaleiknum. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Brasilíumenn eru sigursælasta þjóð í sögu heimsmeistarakeppninnar með fimm heimsmeistaratitla og eru eina þjóðin sem hefur alltaf verið með. 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