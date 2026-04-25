Ætla má að einhverjir hafi rekið upp stór augu þegar greint var frá ráðningu Daniel Badu í starf þjálfara Vestra og það eftir súrsætt tímabil hjá liðinu sem varð bikarmeistari og tryggði sér Evrópusæti en féll úr Bestu deildinni. Daniel tekur við liðinu fyrir sögulegt tímabil og ætlar að koma því aftur upp í efstu deild.
Daniel er öllum hnútum kunnugur hjá liðinu eftir veru á Ísafirði sem leikmaður og seinna þjálfari. Það var ekki planið hans að hreiðra um sig á Íslandi en nú, sextán árum síðar, er hann hér enn.
„Það hjálpar auðvitað mikið til að vita hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í kringum félagið. Ég er á þeirri skoðun að engin önnur þjálfarastaða sé sambærileg þessari. Það hjálpar því til að skilja samhengi hlutanna hér,“ segir Daniel í samtali við Vísi.
„Ég skil hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru hérna. Staðan getur verið pirrandi í kringum æfingaaðstöðu og ferðalög liðsins en ég vissi af þessum krefjandi aðstæðum og sömuleiðis þekkir fólkið í kringum félagið mig vel. Það hjálpar til.“
Daniel kom fyrst hingað til lands árið 2010 og gekk í raðir Njarðvíkur sem leikmaður, nokkrum áður síðar varð hann leikmaður BÍ/Bolungarvíkur sem nú er Vestri eftir stopp hjá Magna á Grenivík.
Á Ísafirði hefur Daniel nú verið í yfir áratug og er nú orðinn fjölskyldumaður.
„Þegar að ég kom hingað fyrst vildi ég bara spila fótbolta og naut mín vel. Var hluti af skemmtilegu liði og kunni alltaf vel við mig hér. Eitt tímabil varð að tveimur og eftir því sem leið á leið mér alltaf meira eins og heima hjá mér. Þetta var ekki planið en svona er lífið. Núna á ég mína fjölskyldu hér, konu og börn. Allir ánægðir.“
Miklar breytingar hafa átt sér stað á liði Vestra sem náði stærsta afreki í sögu félagsins undir stjórn Davíðs Smára Lamude á síðasta tímabili með því að verða bikarmeistari og tryggja sér Evrópusæti.
Fall úr Bestu deildinni varð hins vegar raunin og því hefur Vestri leik í Lengjudeildinni í dag gegn Grindavík. Ráðning Daniels í stöðu þjálfara Vestra kom mörgum á óvart en hann er staðráðinn í að sanna sig.
„Fólk þekkir ekki mikið til mín sem þjálfara. Ég hóf þjálfaraferil minn í raun nítján ára þegar að ég byrjaði að þjálfa yngri flokka heima á Englandi. Mín geta til að þjálfa er ekki eitthvað sem ég efast um. Ég tel mig reynslumikinn þjálfara á æfingasvæðinu. Auðvitað er svona þjálfarastaða öðruvísi. Ég er að læra nýja hluti á hverjum degi, bæta mig á hverjum degi.
Vestri hefur misst mikið af leikmönnum frá síðasta tímabili. Við erum að halda inn í tímabil þar sem við ætlum okkur að vera samkeppnishæfir í deildinni, bikarnum og í Evrópu. Þetta verður erfitt og krefjandi en frábær reynsla fyrir mig sem þjálfara. Ég mun bara þurfa að undirbúa mig vel, vera skipulagður og aðlaga mig að þeim hlutum sem þarf að aðlaga sig að. Þetta verður ekki auðvelt en ég tel mig tilbúinn í þetta.“
Daníel setur stefnuna aftur upp í Bestu deildina á komandi tímabili en Vestri hefur leik í Lengjudeildinni á heimavelli í dag gegn Grindavík.
„Ef verðum ekki í Bestu deildinni á næsta tímabili verð ég mjög vonsvikinn. Ég tel okkur vera með gott lið, með gæðin innanborðs til þess að ná því. Það er markmiðið. Ég sé merki þess að við séum klárir í að ná því markmiði. En nú snýst þetta bara um það hversu snöggir við verðum að ná því gæðastigi á æfingum.
Lengjudeildin er erfið deild. Allir leikir verða erfiðir. Við erum ekki alveg komnir á þann stað sem ég vildi að við værum á núna en við erum að leggja hart að okkur til þess að ná þeim stað sem við viljum vera á. Ég vona að í lok tímabils förum við að undirbúa okkur fyrir Bestu deildina. Ef við höldum áfram á þessu skriði er aðeins tímaspursmál þar til við verðum á þeim stað sem við viljum vera á.“
Sem ríkjandi bikarmeistari hér heima tekur Vestri þátt í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sögu félagsins á komandi tímabili. Liðið mætir til leiks í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.
„Þetta er mjög spennandi. Eitthvað sem við verðum að gera okkur klára í og við nálgumst tímabilið þannig að þegar kemur að þessum Evrópuleikjum viljum við vera á góðum stað til þess að standa okkur vel. Þangað til verðum við að einblína á tímabilið hér heima en við erum að undirbúa okkur fyrir Evrópukeppnina á góðan hátt. Við verðum að bera virðingu fyrir því að þetta skeður ekki á hverju ári. Að við fáum svona tækifæri. Lykillinn er að standa sig vel í þessum mikilvægu leikjum sem framundan eru fram að Evrópukeppninni. Æfa vel.“
„En hvað sem verður þá er þetta tækifæri til að skrifa söguna. Þannig nálgast ég þetta. Jafnvel þó þetta verði kannski eins og Davíð á móti Golíat þá verður þú bara að yfirstíga þá hindrun. Það ríkir mikil spenna og jákvæðni fyrir þessu þrátt fyrir að ég hafi ekki leyft mér að dreyma um þetta hingað til. Þegar að dregið verður er ljóst að þetta verður raunverulegra.“