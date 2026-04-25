Með Vestra í Evrópu: „Engin þjálfarastaða sam­bæri­leg þessari“

Aron Guðmundsson skrifar
Daniel Badu er þjálfari Vestra

Ætla má að ein­hverjir hafi rekið upp stór augu þegar greint var frá ráðningu Daniel Badu í starf þjálfara Vestra og það eftir súrsætt tíma­bil hjá liðinu sem varð bikar­meistari og tryggði sér Evrópusæti en féll úr Bestu deildinni. Daniel tekur við liðinu fyrir sögu­legt tíma­bil og ætlar að koma því aftur upp í efstu deild.

Daniel er öllum hnútum kunnugur hjá liðinu eftir veru á Ísafirði sem leik­maður og seinna þjálfari. Það var ekki planið hans að hreiðra um sig á Ís­landi en nú, sex­tán árum síðar, er hann hér enn.

„Það hjálpar auðvitað mikið til að vita hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í kringum félagið. Ég er á þeirri skoðun að engin önnur þjálfarastaða sé sam­bæri­leg þessari. Það hjálpar því til að skilja sam­hengi hlutanna hér,“ segir Daniel í sam­tali við Vísi.

„Ég skil hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru hérna. Staðan getur verið pirrandi í kringum æfinga­aðstöðu og ferðalög liðsins en ég vissi af þessum krefjandi aðstæðum og sömu­leiðis þekkir fólkið í kringum félagið mig vel. Það hjálpar til.“

Eitt tímabil varð að mörgum árum

Daniel kom fyrst hingað til lands árið 2010 og gekk í raðir Njarðvíkur sem leik­maður, nokkrum áður síðar varð hann leik­maður BÍ/Bolungar­víkur sem nú er Vestri eftir stopp hjá Magna á Greni­vík.

Daniel Badu í leik með Vestra gegn Þór Akureyri á sínum tíma sem leikmaðurMynd: Vestri

Á Ísafirði hefur Daniel nú verið í yfir ára­tug og er nú orðinn fjöl­skyldumaður.

„Þegar að ég kom hingað fyrst vildi ég bara spila fót­bolta og naut mín vel. Var hluti af skemmti­legu liði og kunni alltaf vel við mig hér. Eitt tíma­bil varð að tveimur og eftir því sem leið á leið mér alltaf meira eins og heima hjá mér. Þetta var ekki planið en svona er lífið. Núna á ég mína fjöl­skyldu hér, konu og börn. Allir ánægðir.“

Efast ekki um sjálfan sig

Miklar breytingar hafa átt sér stað á liði Vestra sem náði stærsta af­reki í sögu félagsins undir stjórn Davíðs Smára Lamu­de á síðasta tíma­bili með því að verða bikar­meistari og tryggja sér Evrópusæti.

Fall úr Bestu deildinni varð hins vegar raunin og því hefur Vestri leik í Lengju­deildinni í dag gegn Grinda­vík. Ráðning Dani­els í stöðu þjálfara Vestra kom mörgum á óvart en hann er staðráðinn í að sanna sig.

Daniel Badu var aðstoðarþjálfari Davíðs Smára Lamude á fyrsta tímabili þess síðarnefnda með VestraMynd: Vestri

„Fólk þekkir ekki mikið til mín sem þjálfara. Ég hóf þjálfara­feril minn í raun nítján ára þegar að ég byrjaði að þjálfa yngri flokka heima á Eng­landi. Mín geta til að þjálfa er ekki eitt­hvað sem ég efast um. Ég tel mig reynslu­mikinn þjálfara á æfinga­svæðinu. Auðvitað er svona þjálfarastaða öðru­vísi. Ég er að læra nýja hluti á hverjum degi, bæta mig á hverjum degi.

Vestri hefur misst mikið af leik­mönnum frá síðasta tíma­bili. Við erum að halda inn í tíma­bil þar sem við ætlum okkur að vera sam­keppnis­hæfir í deildinni, bikarnum og í Evrópu. Þetta verður erfitt og krefjandi en frábær reynsla fyrir mig sem þjálfara. Ég mun bara þurfa að undir­búa mig vel, vera skipu­lagður og aðlaga mig að þeim hlutum sem þarf að aðlaga sig að. Þetta verður ekki auðvelt en ég tel mig til­búinn í þetta.“

Þrátt fyrir að margir lykilmenn hafi horfið úr liði Vestra milli tímabila er Súðvíkingurinn og fyrirliðinn Elmar Atli Garðarsson enn til staðar. Vísir/Hulda Margrét

Gæðin til staðar

Daníel setur stefnuna aftur upp í Bestu deildina á komandi tíma­bili en Vestri hefur leik í Lengju­deildinni á heima­velli í dag gegn Grinda­vík.

Imran Mehanovic er einn af nýju leikmönnunum í liði VestraMynd: Vestri

„Ef verðum ekki í Bestu deildinni á næsta tíma­bili verð ég mjög von­svikinn. Ég tel okkur vera með gott lið, með gæðin innan­borðs til þess að ná því. Það er mark­miðið. Ég sé merki þess að við séum klárir í að ná því mark­miði. En nú snýst þetta bara um það hversu snöggir við verðum að ná því gæða­stigi á æfingum. 

Lengju­deildin er erfið deild. Allir leikir verða erfiðir. Við erum ekki alveg komnir á þann stað sem ég vildi að við værum á núna en við erum að leggja hart að okkur til þess að ná þeim stað sem við viljum vera á. Ég vona að í lok tíma­bils förum við að undir­búa okkur fyrir Bestu deildina. Ef við höldum áfram á þessu skriði er aðeins tíma­spursmál þar til við verðum á þeim stað sem við viljum vera á.“

Skeður ekki á hverju ári

Sem ríkjandi bikar­meistari hér heima tekur Vestri þátt í Evrópu­keppni í fyrsta sinn í sögu félagsins á komandi tíma­bili. Liðið mætir til leiks í fyrstu um­ferð undan­keppni Evrópu­deildarinnar.

Elmar Atli Garðarsson lyftir hér bikarnum eftir frækinn sigur Vestra á Val í úrslitaleik Mjólkurbikarsins á síðasta tímabili. Sigurinn sem varð til þess að Vestri á nú sæti í undankeppni Evrópudeildarinnar.vísir / ernir

„Þetta er mjög spennandi. Eitt­hvað sem við verðum að gera okkur klára í og við nálgumst tíma­bilið þannig að þegar kemur að þessum Evrópu­leikjum viljum við vera á góðum stað til þess að standa okkur vel. Þangað til verðum við að ein­blína á tíma­bilið hér heima en við erum að undir­búa okkur fyrir Evrópu­keppnina á góðan hátt. Við verðum að bera virðingu fyrir því að þetta skeður ekki á hverju ári. Að við fáum svona tækifæri. Lykillinn er að standa sig vel í þessum mikilvægu leikjum sem fram­undan eru fram að Evrópu­keppninni. Æfa vel.“

Stemning hjá Vestramönnum sem eru á leið í Evrópukeppnivísir / ernir

„En hvað sem verður þá er þetta tækifæri til að skrifa söguna. Þannig nálgast ég þetta. Jafn­vel þó þetta verði kannski eins og Davíð á móti Golíat þá verður þú bara að yfir­stíga þá hindrun. Það ríkir mikil spenna og jákvæðni fyrir þessu þrátt fyrir að ég hafi ekki leyft mér að dreyma um þetta hingað til. Þegar að dregið verður er ljóst að þetta verður raun­veru­legra.“

