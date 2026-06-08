Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 15:47 Moutaz Neffati (til vinstri á mynd) fagnar eftir sigur gegn Namibíu í undankeppni HM síðasta haust. Getty/Tnani Badreddine Moutaz Neffati spilaði í Bestu deildinni á Íslandi fyrir tveimur árum en er nú að mæta til Mexíkó til að spila á sjálfu heimsmeistaramótinu í fótbolta í næstu viku, með Túnis. Neffati var bara 19 ára þegar hann spilaði með KR í Bestu deildinni sumarið 2024. Hann spilaði þó aðeins fjóra deildarleiki og einn bikarleik, sem lánsmaður frá Norrköping í Svíþjóð, en sagði í viðtali eftir Íslandsförina að hún hefði gert sér gott. Leikirnir hefðu kannski getað orðið aðeins fleiri en Neffati fékk tvö gul spjöld og þar með rautt í óvæntu tapi gegn HK. Í viðtali við heimasíðu Norrköping eftir komuna heim til Svíþjóð sagði leimkaðurinn ungi að fótboltinn á Íslandi væri stundum svolítið grófur. „Þetta hefur hjálpað mér,“ sagði Neffati um dvölina hjá KR þegar hann var kominn heim til Svíþjóðar strax í júní 2024. „Markmiðið með að lána mig var það að ég fengi að spila og ég hef fengið það. Deildin hér er góð. Það er mikið um líkamleg átök inn á vellinum, mikil ákefð og ég fékk að reyna mig í því. Í sumum leikjum hafa menn spilað svolítið gróft og það hafa verið fullt af spjöldum. Það var góð reynsla fyrir mig,“ sagði Neffati. Mætir löndum sínum Hann er fæddur í Svíþjóð en ættaður frá Túnis og kaus að leika fyrir A-landslið Túnis, eftir að hafa spilað leiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar. Þessi nú 21 árs gamli hægri bakvörður var svo valinn í 26 manna HM-hópinn sem Sabri Lamouchi, landsliðsþjálfari Túnis, ætlar að stóla á. Það þýðir að hann mætir í raun löndum sínum, því Túnis er í riðli með Svíþjóð og mætast þjóðirnar 14. júní. Japan og Holland eru svo einnig í sama riðli. HM 2026 í fótbolta Besta deild karla KR Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Fleiri fréttir Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Sjá meira