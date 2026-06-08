Fótbolti

Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni

Sindri Sverrisson skrifar
Moutaz Neffati (til vinstri á mynd) fagnar eftir sigur gegn Namibíu í undankeppni HM síðasta haust.
Moutaz Neffati (til vinstri á mynd) fagnar eftir sigur gegn Namibíu í undankeppni HM síðasta haust. Getty/Tnani Badreddine

Moutaz Neffati spilaði í Bestu deildinni á Íslandi fyrir tveimur árum en er nú að mæta til Mexíkó til að spila á sjálfu heimsmeistaramótinu í fótbolta í næstu viku, með Túnis.

Neffati var bara 19 ára þegar hann spilaði með KR í Bestu deildinni sumarið 2024. Hann spilaði þó aðeins fjóra deildarleiki og einn bikarleik, sem lánsmaður frá Norrköping í Svíþjóð, en sagði í viðtali eftir Íslandsförina að hún hefði gert sér gott.

Leikirnir hefðu kannski getað orðið aðeins fleiri en Neffati fékk tvö gul spjöld og þar með rautt í óvæntu tapi gegn HK. Í viðtali við heimasíðu Norrköping eftir komuna heim til Svíþjóð sagði leimkaðurinn ungi að fótboltinn á Íslandi væri stundum svolítið grófur.

„Þetta hefur hjálpað mér,“ sagði Neffati um dvölina hjá KR þegar hann var kominn heim til Svíþjóðar strax í júní 2024.

„Markmiðið með að lána mig var það að ég fengi að spila og ég hef fengið það. Deildin hér er góð. Það er mikið um líkamleg átök inn á vellinum, mikil ákefð og ég fékk að reyna mig í því. Í sumum leikjum hafa menn spilað svolítið gróft og það hafa verið fullt af spjöldum. Það var góð reynsla fyrir mig,“ sagði Neffati.

Mætir löndum sínum

Hann er fæddur í Svíþjóð en ættaður frá Túnis og kaus að leika fyrir A-landslið Túnis, eftir að hafa spilað leiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar.

Þessi nú 21 árs gamli hægri bakvörður var svo valinn í 26 manna HM-hópinn sem Sabri Lamouchi, landsliðsþjálfari Túnis, ætlar að stóla á. Það þýðir að hann mætir í raun löndum sínum, því Túnis er í riðli með Svíþjóð og mætast þjóðirnar 14. júní. Japan og Holland eru svo einnig í sama riðli.

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