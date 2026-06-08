Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 12:30 Aymen Hussein er mættur á HM en það gekk ekki þrautalaust fyrir sig. Getty/Alfredo Lopez Aymen Hussein, framherja Íraks, var haldið föstum í yfirheyrslu á O‘Hare flugvellinum í Chicago í Bandaríkjunum heilar sjö klukkustundir um helgina þegar landsliðshópur Íraka mætti á HM í fótbolta. Ljósmyndari liðsins fékk ekki að koma inn í landið. Hussein var á endanum hleypt inn í Bandaríkin og það er eins gott því um er að ræða hetjuna sem skaut Írak inn á HM með sigurmarki gegn Bólivíu í umspilsleik 1. apríl. Samkvæmt talsmanni íraska landsliðsins var sími hans tekinn og skoðaður þegar hópurinn lenti í Bandaríkjunum. „Talal Salah, ljósmyndara landsliðsins, var haldið í 10 klukkutíma og síminn hans sömuleiðis skoðaður, og honum var á endanum meinað að koma til Bandaríkjanna,“ sagði talsmaðurinn. Hópur stuðningsmanna tók á móti íraska hópnum á flugvellinum en Írak verður nú með á HM í fyrsta sinn í 40 ár, eða frá því að liðið var með í fyrsta sinn á HM í Mexíkó 1986. Írak er í afar erfiðum riðli á mótinu, I-riðli, og spilar þar við Frakkland, Senegal og Noreg. Fyrsti leikur liðsins er við Erling Haaland og félaga í norska liðinu þann 16. júní, klukkan 22 að íslenskum tíma. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Náði loksins titlinum sem hana dreymdi um Golf Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid Fótbolti Fleiri fréttir Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Sjá meira