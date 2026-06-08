Fótbolti

Hetjunni haldið í yfir­heyrslu í sjö tíma við komuna á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Aymen Hussein er mættur á HM en það gekk ekki þrautalaust fyrir sig.
Aymen Hussein er mættur á HM en það gekk ekki þrautalaust fyrir sig. Getty/Alfredo Lopez

Aymen Hussein, framherja Íraks, var haldið föstum í yfirheyrslu á O‘Hare flugvellinum í Chicago í Bandaríkjunum heilar sjö klukkustundir um helgina þegar landsliðshópur Íraka mætti á HM í fótbolta. Ljósmyndari liðsins fékk ekki að koma inn í landið.

Hussein var á endanum hleypt inn í Bandaríkin og það er eins gott því um er að ræða hetjuna sem skaut Írak inn á HM með sigurmarki gegn Bólivíu í umspilsleik 1. apríl.

Samkvæmt talsmanni íraska landsliðsins var sími hans tekinn og skoðaður þegar hópurinn lenti í Bandaríkjunum.

„Talal Salah, ljósmyndara landsliðsins, var haldið í 10 klukkutíma og síminn hans sömuleiðis skoðaður, og honum var á endanum meinað að koma til Bandaríkjanna,“ sagði talsmaðurinn.

Hópur stuðningsmanna tók á móti íraska hópnum á flugvellinum en Írak verður nú með á HM í fyrsta sinn í 40 ár, eða frá því að liðið var með í fyrsta sinn á HM í Mexíkó 1986.

Írak er í afar erfiðum riðli á mótinu, I-riðli, og spilar þar við Frakkland, Senegal og Noreg. Fyrsti leikur liðsins er við Erling Haaland og félaga í norska liðinu þann 16. júní, klukkan 22 að íslenskum tíma.

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