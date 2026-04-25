Robbie Fowler kann illa við að ræða andlát Diogo Jota og áhrif þess á spilamennsku Liverpool á þessari leiktíð. Hann segir þann sorglega atburð gjarnan nýttan á slæman hátt.
Fowler var til viðtals hjá Sýn Sport á dögunum og fór í saumana á vandræðum Liverpool á leiktíðinni. Liverpool er úr leik í öllum bikarkeppnum og hefur gengið illa í titilvörn sinni í ensku úrvalsdeildinni.
Varla er hægt að ræða gengið án þess að snerta á skyndilegu fráfalli Diogo Jota, leikmanns Liverpool, í sumar. Aðspurður um áhrif þess á leikmannahópinn og gengið segir Fowler:
„Þetta hefur haft mikil áhrif. Mér þykir óþægilegt að ræða þetta því það er reglulega notað sem prik til að berja á liði Liverpool. Það sé nýtt sem afsökun fyrir því að liðið vinni ekki.“
Það sé því ekki gott að stuðningsmenn Liverpool nýti það til að afsaka leikmenn, þar sem þeir þekki ekki raunverulega hvað gangi á hjá leikmönnum í sorgarferlinu og hvaða áhrif fráfallið raunverulega hafi. Það geti snúist upp í andstöðu sína og að stuðningsmenn annarra liða grípi þá afsökun, ef slíka skal kalla, sem tækifæri til að gagnrýna leikmenn Liverpool og stuðningsmenn þess.
„Við höfum öll, á okkar æviskeiði, orðið fyrir áföllum og misst ástvini. Það hefur mismunandi áhrif á fólk, fólk er misjafnt. En innan fótbolta verður til ákveðin fjölskyldustemning þó ekki sé um að ræða blóðtengsl. Það myndast mikil tengsl á milli liðsfélaga og þegar svona áfall dynur á innan slíks umhverfis geta áhrifin orðið mikil,“ segir Fowler.
„Ég ætla ekki að segja hvaða áhrif þetta hefur á leikmenn. En þeir mæta á æfingasvæðið á hverjum degi og sjá myndir af Diogo eða sæti hans í klefanum. Ég held að þeir fari ekki í gegnum einn dag þar sem þeir hugsa ekki til hans. Ég er viss um að þetta hafi slæm áhrif á frammistöðuna,“
„En ég vil síður fara of djúpt í það vegna þess að fólk utan félagsins notar það sem þessa afsökun fyrir skorts á frammistöðu og það er almennt ekki mjög fallega gert,“ segir Fowler.
