Tóku tvö skip og réðust á það þriðja

Hermenn úr byltingarverði Íran tóku í dag yfir stjórn á tveimur skipum á Hormússundi og fylgdu þeim til hafnar í Íran. Þá varð þriðja skipið fyrir árás en Írönum tókst ekki að taka stjórn á því. Bandaríkjamenn meina enn öllum skipum að sigla til og frá Íran og Hormússundi er enn lokað.
Áhafnir skipanna tveggja, sem heita MSC Francesca og Epaminondas, hafa setið fastar á Persaflóa frá því átökin hófust. Hermenn á hraðbátum sem búnir eru vopnum eru sagðir hafa tekið stjórn á skipunum.
Sameinuðu þjóðirnar kölluðu í dag eftir því að áhafnarmeðlimum skipanna yrði sleppt úr haldi.
Samkvæmt BBC er talið að nærri því tuttugu þúsund sjómenn sitji fastir á Persaflóa vegna lokunar Hormússunds.
Vopnahléi milli Bandaríkjanna og Ísrael annars vegar og Íran hins vegar átti að ljúka í dag en Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, framlengdi það um ótilgreindan tíma í gær. Hann sagði að Bandaríkjamenn myndu áfram halda Íran í herkví.
Karoline Leavitt, talskona Trumps, sagði í kvöld að Trump liti ekki á árásir Írana á skipin í dag sem brot á vopnahléinu, þar sem þau tilheyrðu hvorki bandarískum eða ísraelskum fyrirtækjum. Francesca er í eigu fyrirtækis frá Sviss og Epaminondas er í eigu grísks fyrirtækis.
Leavitt sagði einnig að Trump hefði framlengt vopnahléið til að gefa ráðamönnum í Íran tíma til að gyrða sig í brók. Hún sagði að „ruglið“ sem Íranir segðu opinberlega væri ekki sambærilegt því sem þeir segðu í einrúmi. Leavitt sagðist ítrekað hafa bent blaðamönnum á það og þeir ættu að taka mark á henni.
Q: Iranian state media is openly mocking President Trump. What's your response?LEAVITT: What they say publicly is much different than what they concede privately. You should take our word for it. pic.twitter.com/l5FEagPxWA— Aaron Rupar (@atrupar) April 22, 2026
Þá ítrekaði hún að markmið Bandaríkjamanna væri að koma í veg fyrir að klerkastjórnin eignaðist kjarnorkuvopn. Leavitt sagði að Íranir þyrftu að láta af hendi það úran sem þeir hefðu auðgað. Vitað er til þess að þeir áttu fyrir nokkrum árum tæplega hálft tonn af tiltölulega mikið auðguðu úrani sem gæti verið notað til framleiðslu kjarnorkuvopna.
Bandaríkjamenn telja úranið grafið undir braki eftir loftárásir á rannsóknarstöðvar í Íran síðasta sumar.
Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum gaf það út í dag að 29 skipum sem reynt hefði verið að sigla frá Íran hefði verið snúið aftur til hafnar frá því herkví var sett á Íran. Það væri ekki rétt að nokkrum skipum hafi verið siglt í gegnum raðir Bandaríkjamanna, eins og haldið hafi verið fram í fjölmiðlum.
Þrjú skip eru nefnd sérstaklega og mun tveimur þeirra hafa verið snúið aftur til hafnar en það þriðja sótt til Indlandshafs og ku það nú vera í fylgd bandarísks tundurspillis.
Í yfirlýsingu segir að bandarískir hermenn starfi um allan heim.
U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. These… pic.twitter.com/SKelkSOr77— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026
Viðræður milli Bandaríkjamanna og Írana áttu að hefjast í Pakistan í dag en þeim hefur verið frestað. Óljóst er hvort af þeim verði en ráðamenn í Islamabad hafa reynt að hafa milligöngu milli fylkinga.
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í dag fjárlagatillögu ríkisstjórnar Donalds Trump varðandi varnarmál og vill ríkisstjórnin að þingið verji 1,5 billjón dala til varnarmála á næsta ári. Það myndi þýða um 42 prósenta aukningu á milli ára. Ekki er talinn með aukafjárveitingarbeiðni vegna stríðsins gegn Íran, sem gæti hljóðað upp á tvö hundruð milljarða dala.
Ráðamenn í Íran hafa ekki enn ákveðið hvort þeir muni senda fulltrúa til viðræðna við Bandaríkjamenn í Pakistan. Tveggja vikna vopnahlé í átökum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran fellur úr gildi á morgun og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagst tilbúinn til að hefja árásir á Íran að nýju.
Íranir gerðu í kvöld drónaárás á bandarísk herskip, samkvæmt írönskum ríkismiðlum.