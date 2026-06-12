Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að ríkisstjórnin verði að koma til móts við Grindvíkinga sem eru margir ósáttir við nýja hollvinasamninga sem fasteignafélagið Þórkatla kynnti á dögunum. Þingmaður Samfylkingarinnar segir að leita þurfi skýringa á því hvers vegna félagið vilji takmarka dvöl Grindvíkinga í bænum við tólf nætur í senn.
Um þrjátíu Grindvíkingar auk nokkurra þingmanna Suðurkjördæmis mættu á mótmæli á Austurvelli í hádeginu sem boðuð höfðu verið með skömmum fyrirvara í gærkvöldi.
Mótmælin sneru að breytingum hjá ríkisrekna fasteignafélaginu Þórkötlu, sem keypti árið 2024 þorra húseigna í Grindavík í gegnum svokallaða hollvinasamninga, sem áttu að gera Grindvíkingum kleift að flytja tímabundið úr bæjarfélaginu en enn geta dvalið í húsunum.
Á dögunum voru gefnir út uppfærðir hollvinasamningar og gistiviðaukar sem segja að samningsaðilar geti ekki gist fleiri en tólf nætur á mánuði í eignunum. Ákvörðunin vakti töluverða óánægju meðal íbúa. Enn fremur kvarta Grindvíkingar undan seinagangi vegna endurkaupaáætlunar.
„Það hlýtur að vera meginmarkmið okkar að Grindavík byggist upp aftur,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, í samtali við fréttastofu, en hún var dómsmálaráðherra í síðustu ríkisstjórn 2024 þegar rýma þurfti Grindavík og fasteignafélagið Þórkatla var stofnað.
Þó að Guðrún segi að stjórnvöld þurfi vissulega að byggja á því sem vísindamenn segja telur hún engu að síður Grindavík vera örugga í dag.
„Það er gott að vera í Grindavík. Ég er þar töluvert mikið og þar blómstrar atvinnulífið, en atvinnulífið verður að hafa fólk til staðar.“
Hún telur að ríkisstjórnin endurskoði þær reglur sem settar hafa verið enda vilji stór hópur fólks flytja aftur í bæinn.
„Það kom nú áhættumat um daginn frá Veðurstofunni þar sem það var tekið fram að varhugaverðustu staðirnir væru Grindavík og svo Hveragerði. Ég bý nú í Hveragerði; af hverju má ég vera þar en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“
Grindavík og Hveragerði eru á svæðum á efsta hættustigi í áhættumati Veðurstofu Íslands frá því í apríl.
„Kröfurnar eru bara að það sé hlustað á okkur og okkur leyft að gista í húsunum,“ útskýrir Dagmar Valsdóttir, einn skipuleggjenda mótmælanna, í samtali við fréttastofu.
Páll Valur Björnsson, Grindvíkingur og fyrrverandi þingmaður Bjartrar framtíðar, mætti einnig á mótmælin.
„Fólk er að biðja um að fá að leigja húsin og búa þarna, og það á að vera skólahald þarna, bæjarstjórnin er búin að ákveða það. Og það eru margir sem hafa ákveðið að fara heim ef það verður einhver lausn í húsnæðismálum,“ sagði Páll.
Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi, ræddi einnig við mótmælendur.
„Ég er auðvitað bara fólk sem þykir mjög vænt um bæinn sinn og vill vera þar. Þetta er auðvitað erfið staða sem er uppi. Ég skil alveg hvað þau eru að segja og ég heyri í þeim og við munum auðvitað leita skýringa á því hvers vegna hlutirnir eru með þessum hætti, það er að segja þetta tólf nátta takmark,“ sagði Ása Berglind.