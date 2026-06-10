Ísland er nítjánda árið í röð friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströlsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace, IEP. Stofnunin hefur gefið út frá árinu 2007 skýrslu þar sem hún greinir friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriður ríkir.
Á eftir Íslandi eru Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland er það land þar sem mestur ófriður er en Súdan, Lýðstjórnarlýðveldið Kongó, Úkraína og Ísrael eru í fimm neðstu sætunum.
Í skýrslu IEP kemur fram að Vestur- og Mið-Evrópa sé áfram friðsælasta svæði heims samkvæmt heimsfriðarvísitölunni 2026. Ástandið versnaði í tuttugu og tveimur af 33 löndum svæðisins, batnaði í tíu og stóð í stað í einu. Mesta afturförin varð á sviði hervæðingar, eða um 2,5 prósent, sem skýrist af almennri aukningu varnarútgjalda á svæðinu þar sem evrópsk NATO-ríki juku útgjöld sín um 20 prósent að raunvirði árið 2025.
Þrátt fyrir afturförina eru sjö af 10 friðsælustu löndum heims á svæðinu, þar sem Ísland er í fyrsta sæti á heimsvísu og Frakkland í 99. sæti.
Samkvæmt skýrslunni jókst friður á Íslandi um tvö prósent á síðasta ári. Á sviði öryggis og almannavarna batnaði ástandið um fjögur prósent, sem skýrist af 42,9 prósenta bata á vísitölu ofbeldisfullra mótmæla. Á sviði yfirstandandi átaka varð engin breyting og á sviði hervæðingar batnaði ástandið lítillega, eða um 0,3 prósent.
Í skýrslunni segir að sérstaða Íslands byggist á því að hér er enginn fastur her, mjög lág tíðni glæpa og sterk félagsleg samheldni. Ísland er því með töluverðum mun friðsælasta land í heimi.
Í samantekt skýrslunnar kemur fram að um sé að ræða tólfta árið í röð sem friður í heiminum minnkar. Á síðasta ári versnaði ástandið í 99 löndum en batnaði í 62 og eru samkvæmt skýrslunni nú 119 lönd í heiminum sem eru minna friðsöm en þau voru árið 2008. Átök hafa verið helsta orsök afturfararinnar.
Þar kemur einnig fram að í fyrra hafi verið tuttugu lönd þar sem yfir þúsund manns létust í innri átökum, sem er hæsta tala frá upphafi heimsfriðarvísitölunnar, og í 18 öðrum löndum létust yfir hundrað manns á síðasta ári.
Ástandið versnaði samkvæmt skýrslunni í sjö af átta heimssvæðum árið 2025. Aðeins í Austur-Evrópu og Mið-Asíu batnaði það, þrátt fyrir yfirstandandi átök milli Úkraínu og Rússlands.