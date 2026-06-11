Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Samúel Karl Ólason skrifar 11. júní 2026 10:01 Frá vinstri: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio og Andre Douglas. NASA/John Kraus Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) tilkynntu í gær hvaða fjórir geimfarar munu framkvæma næsta geimskot Artemis-áætlunarinnar. Þessir geimfarar eiga að fara á braut um jörðu og prófa þar lendingarför sem til stendur að reyna að lenda á tunglinu árið 2028. Þessari geimferð er lýst sem þeirri flóknustu um árabil. Þá er hún nauðsynleg fyrir fyrstu mönnuðu geimferðina til yfirborðs tunglsins frá árinu 1972. Randy Bresnik mun leiða ferðina. Með honum fara einnig þeir Andre Douglas og Frank Rubio, sem eru geimfarar NASA eins og Bresnik. Fjórði geimfarinn verður Luca Parmitano frá Geimvísindastofnun Evrópu (ESA) en hann verður fyrsti evrópski geimfarinn til að taka beinan þátt í Artemis-áætluninni. Þessir fjórir geimfarar munu nota Space Launch System-eldflaug NASA og Orion-geimfar til að komast á braut um jörðu. Þar eiga þeir í kjölfarið að sýna fram á að hægt sé að tengja Orion við lendingarför sem eru í framleiðslu hjá bæði SpaceX og Blue Origin. Til stendur að reyna að tengjast annaðhvort einu af þessum lendingarförum eða báðum en það veltur á því hvernig þróun þeirra og framleiðsla mun ganga. Nýlega voru gerðar breytingar á Artemis-áætluninni, sem snýst um að senda menn aftur til tunglsins. Einu geimskoti var bætt við áætlunina og lendingu á tunglinu seinkað til ársins 2028. Í kjölfarið stendur til að lenda mönnuðu geimfari á tunglinu á hverju einasta ári, í ótilgreindan tíma. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvenær á næsta ári til stendur að senda geimfarana á braut um jörðu. Í millitíðinni eiga geimfararnir að æfa sig á Orion og einnig vera starfsmönnum SpaceX og Blue Origin innan handar varðandi lendingarförin. Starfsmenn SpaceX vinna að því að framleiða sérstaka útgáfu af Starship-geimfarinu sem á að verða hægt að lenda á tunglinu. Þá eru starfsmenn Blue Origin að smíða lendingarfar í breyttri útgáfu af geimfari sem þeir eiga fyrir og kallast Blue Moon. SpaceX hafði haft betur gegn Blue Origin og gert samning við NASA um að þróa eina lendingarfarið sem átti að nota í Artemis-áætluninni. Þróun Starship hefur gengið brösulega á undanförnum árum. Sean Duffy, fyrrverandi starfandi yfirmaður NASA, endurskoðaði þá ákvörðun í fyrra og gerði nýjan samning við Blue Origin um að þeir ættu einnig að framleiða lendingarfar. Sjá einnig: Musk kallar ráðherra heimskan og homma Elon Musk, eigandi SpaceX, brást reiður við þessum fregnum. Verða í geimnum í um tvær vikur Á vef NASA segir að lendingarfar Blue Origin eigi að geta verið á braut um jörðu í nokkrar vikur. Því verður fyrst skotið á loft á næsta ári og síðan taka geimfararnir á loft í Orion. Þá munu þeir æfa tengingu við lendingarfarið og vera tengdir því í um tvo daga og framkvæma tilraunir. Því næst munu þeir bíða á braut um jörðu á meðan lendingarfari SpaceX verður skotið á loft, áður en þeir tengjast því einnig og framkvæma sambærilegar æfingar og tilraunir. Eftir það eiga geimfararnir að lenda í Kyrrahafinu. Í heildina á geimferðin að taka um tvær vikur. Seinna á þessu ári stendur til að senda þrjú ómönnuð geimför til tunglsins. Þau á að nota til að leggja grunninn að Artemis 4 og byggingu bækistöðvar á yfirborði tunglsins. Tunglið Bandaríkin Ítalía Artemis-áætlunin Geimurinn Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Erlent Fleiri fréttir Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Sjá meira