Erlent

Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá vinstri: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio og Andre Douglas.
Frá vinstri: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio og Andre Douglas. NASA/John Kraus

Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) tilkynntu í gær hvaða fjórir geimfarar munu framkvæma næsta geimskot Artemis-áætlunarinnar. Þessir geimfarar eiga að fara á braut um jörðu og prófa þar lendingarför sem til stendur að reyna að lenda á tunglinu árið 2028. Þessari geimferð er lýst sem þeirri flóknustu um árabil.

Þá er hún nauðsynleg fyrir fyrstu mönnuðu geimferðina til yfirborðs tunglsins frá árinu 1972.

Randy Bresnik mun leiða ferðina. Með honum fara einnig þeir Andre Douglas og Frank Rubio, sem eru geimfarar NASA eins og Bresnik. Fjórði geimfarinn verður Luca Parmitano frá Geimvísindastofnun Evrópu (ESA) en hann verður fyrsti evrópski geimfarinn til að taka beinan þátt í Artemis-áætluninni.

Þessir fjórir geimfarar munu nota Space Launch System-eldflaug NASA og Orion-geimfar til að komast á braut um jörðu. Þar eiga þeir í kjölfarið að sýna fram á að hægt sé að tengja Orion við lendingarför sem eru í framleiðslu hjá bæði SpaceX og Blue Origin.

Til stendur að reyna að tengjast annaðhvort einu af þessum lendingarförum eða báðum en það veltur á því hvernig þróun þeirra og framleiðsla mun ganga.

Nýlega voru gerðar breytingar á Artemis-áætluninni, sem snýst um að senda menn aftur til tunglsins. Einu geimskoti var bætt við áætlunina og lendingu á tunglinu seinkað til ársins 2028. Í kjölfarið stendur til að lenda mönnuðu geimfari á tunglinu á hverju einasta ári, í ótilgreindan tíma.

Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvenær á næsta ári til stendur að senda geimfarana á braut um jörðu. Í millitíðinni eiga geimfararnir að æfa sig á Orion og einnig vera starfsmönnum SpaceX og Blue Origin innan handar varðandi lendingarförin.

Starfsmenn SpaceX vinna að því að framleiða sérstaka útgáfu af Starship-geimfarinu sem á að verða hægt að lenda á tunglinu. Þá eru starfsmenn Blue Origin að smíða lendingarfar í breyttri útgáfu af geimfari sem þeir eiga fyrir og kallast Blue Moon.

SpaceX hafði haft betur gegn Blue Origin og gert samning við NASA um að þróa eina lendingarfarið sem átti að nota í Artemis-áætluninni. Þróun Starship hefur gengið brösulega á undanförnum árum.

Sean Duffy, fyrrverandi starfandi yfirmaður NASA, endurskoðaði þá ákvörðun í fyrra og gerði nýjan samning við Blue Origin um að þeir ættu einnig að framleiða lendingarfar.

Sjá einnig: Musk kallar ráðherra heimskan og homma

Elon Musk, eigandi SpaceX, brást reiður við þessum fregnum.

Verða í geimnum í um tvær vikur

Á vef NASA segir að lendingarfar Blue Origin eigi að geta verið á braut um jörðu í nokkrar vikur. Því verður fyrst skotið á loft á næsta ári og síðan taka geimfararnir á loft í Orion. Þá munu þeir æfa tengingu við lendingarfarið og vera tengdir því í um tvo daga og framkvæma tilraunir.

Því næst munu þeir bíða á braut um jörðu á meðan lendingarfari SpaceX verður skotið á loft, áður en þeir tengjast því einnig og framkvæma sambærilegar æfingar og tilraunir.

Eftir það eiga geimfararnir að lenda í Kyrrahafinu. Í heildina á geimferðin að taka um tvær vikur.

Seinna á þessu ári stendur til að senda þrjú ómönnuð geimför til tunglsins. Þau á að nota til að leggja grunninn að Artemis 4 og byggingu bækistöðvar á yfirborði tunglsins.

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