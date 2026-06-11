Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk fyrrnefndu voru hernaðarinnviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. Síðarnefndu svöruðu með árásum á skotmörk í Barein, Jórdaníu og Kúvæt.
Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöldi að Hormuz-sund væri nú lokað allri skipaumferð. Byltingavörurinn sagðist hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip en það hefur ekki fengist staðfest.
Olíuverð hefur hækkað um tvö prósent í kjölfarið. Heildarhækkunin frá upphafi átaka nemur um 25 prósentum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði á Truth Social að Íranir hefðu tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við Bandaríkjamenn og að frekari árásir væru yfirvofandi.
Masoud Pezeshkian sagði á móti að Íranir myndu ekki gefa undan þrýstingi eða hótunum. Íranska utanríkisráðuneytið hafði áður sakað Bandaríkjamenn um að grafa undan viðræðunum með villandi yfirlýsingum.
Ísraelsstjórn hefur varað íbúa í norðurhluta landsins við mögulegum árásum frá Líbanon. Ísraelsmenn hafa haldið áfram árásum sínum á landið og sækja sífellt lengra inn.