Erlent

Á­fram­hald á á­rásum og Íranir segja sundið lokað allri um­ferð

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Olíuverð hækkaði eftir að Íranir sögðu sundið nú lokað allri skipaumferð.
Olíuverð hækkaði eftir að Íranir sögðu sundið nú lokað allri skipaumferð. Getty/Majid Saeedi

Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk fyrrnefndu voru hernaðarinnviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. Síðarnefndu svöruðu með árásum á skotmörk í Barein, Jórdaníu og Kúvæt.

Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöldi að Hormuz-sund væri nú lokað allri skipaumferð. Byltingavörurinn sagðist hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip en það hefur ekki fengist staðfest.

Olíuverð hefur hækkað um tvö prósent í kjölfarið. Heildarhækkunin frá upphafi átaka nemur um 25 prósentum.

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði á Truth Social að Íranir hefðu tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við Bandaríkjamenn og að frekari árásir væru yfirvofandi.

Masoud Pezeshkian sagði á móti að Íranir myndu ekki gefa undan þrýstingi eða hótunum. Íranska utanríkisráðuneytið hafði áður sakað Bandaríkjamenn um að grafa undan viðræðunum með villandi yfirlýsingum.

Ísraelsstjórn hefur varað íbúa í norðurhluta landsins við mögulegum árásum frá Líbanon. Ísraelsmenn hafa haldið áfram árásum sínum á landið og sækja sífellt lengra inn.

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