Framlengir vopnahléið og herkvína Samúel Karl Ólason skrifar 21. apríl 2026 20:32 Í yfirlýsingu sinni gefur Bandaríkjaforseti til kynna að árásir gegn Íran geti hafist aftur með litlum fyrirvara, verði ekki af viðræðum. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump segist ekki ætla að skipa hernum að hefja á nýjan leik árásir á Íran þegar vopnahlé milli Bandaríkjamanna og Ísraela annars vegar og Írana hins vegar rennur sitt skeið á morgun. Hann segir að herkvínni gagnvart Íran verði þó haldið áfram. Þetta segist Trump hafa ákveðið eftir beiðni frá forsætisráðherra Pakistan og með tilliti til mikillar sundrungar innan stjórnvalda í Íran. Hann segir að vopnahléið verði í gildi þar stjórnvöld í Íran hafi lagt fram einhverjar tillögur að viðræðum eða viðræðum ljúki eða verði hætt. Í færslu á Truth Social segist forsetinn einnig hafa skipað forsvarsmönnum hersins að vera í viðbragðsstöðu. Fyrr í dag sagðist Trump líklegur til að hefja árásir á nýjan leik á morgun. Til stóð að JD Vance varaforseti, Jared Kushner tengdasonur Trumps, og Steve Witkoff vinur forsetans og sérstakur erindreki hans, færu til Islamabad í Pakistan í dag. Þar áttu þeir að funda með embættismönnum frá Íran á morgun en svo virðist sem ekki muni verða af þeim fundi eða honum verði að minnsta kosti frestað. Íranir lýstu því yfir í dag að ekki væri búið að ákveða hvort þeir myndu taka þátt í viðræðunum og vísuðu til „óásættanlegrar“ hegðunar Bandaríkjamanna. Sjá einnig: Viðræður enn á ís vegna „óásættanlegrar“ hegðunar Ráðamenn í Pakistan eru sagðir í viðræðum við Írani og Bandaríkjamenn um stöðuna en eins og fram kemur hér að ofan segir Trump að Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan, hafi beðið hann um að framlengja vopnahléið. Enn er lokað fyrir umferð skipa um Hormússund en lokunin hefur þegar haft mikil áhrif á fólk og hagkerfi víða um heim. Búist er við því að þau áhrif geti aukist mjög verði sundið lokað til langs tíma en um það fer um fimmtungur allrar olíu heims, auk mikils magns jarðgass og annarra aðfanga. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Donald Trump Ísrael Tengdar fréttir Friðurinn úti á morgun en ekkert ákveðið um viðræður Ráðamenn í Íran virðast ekki enn hafa tekið ákvörðun um það hvort þeir senda fulltrúa til viðræðna við Bandaríkjamenn í Pakistan. Undirbúningur viðræðna er sagður standa yfir í Islamabad en JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sem mun sækja viðræðurnar fyrir hönd stjórnvalda þar í landi, ku ekki vera lagður af stað. 21. apríl 2026 07:21 Stjórnvöld í Tehran sögð orðin afhuga samningaviðræðum Ríkismiðlar í Íran greindu frá því í gærkvöldi að stjórnvöld í Tehran hefðu engar áætlanir uppi um að taka þátt í viðræðum við fulltrúa Bandaríkjanna í Pakistan. Nokkrum klukkustundum áður hafði Donald Trump lýst því yfir að sendinefnd landsins myndi ferðast til Islamabad í dag. 20. apríl 2026 06:47 Barist á hafi úti Íranir gerðu í kvöld drónaárás á bandarísk herskip, samkvæmt írönskum ríkismiðlum. 19. apríl 2026 22:40 