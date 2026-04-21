Fram­lengir vopna­hléið og herkvína

Samúel Karl Ólason skrifar
AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump segist ekki ætla að skipa hernum að hefja á nýjan leik árásir á Íran þegar vopnahlé milli Bandaríkjamanna og Ísraela annars vegar og Írana hins vegar rennur sitt skeið á morgun. Hann segir að herkvínni gagnvart Íran verði þó haldið áfram.

Þetta segist Trump hafa ákveðið eftir beiðni frá forsætisráðherra Pakistan og með tilliti til mikillar sundrungar innan stjórnvalda í Íran. Hann segir að vopnahléið verði í gildi þar stjórnvöld í Íran hafi lagt fram einhverjar tillögur að viðræðum eða viðræðum ljúki eða verði hætt.

Í færslu á Truth Social segist forsetinn einnig hafa skipað forsvarsmönnum hersins að vera í viðbragðsstöðu. Fyrr í dag sagðist Trump líklegur til að hefja árásir á nýjan leik á morgun.

Til stóð að JD Vance varaforseti, Jared Kushner tengdasonur Trumps, og Steve Witkoff vinur forsetans og sérstakur erindreki hans, færu til Islamabad í Pakistan í dag. Þar áttu þeir að funda með embættismönnum frá Íran á morgun en svo virðist sem ekki muni verða af þeim fundi eða honum verði að minnsta kosti frestað.

Íranir lýstu því yfir í dag að ekki væri búið að ákveða hvort þeir myndu taka þátt í viðræðunum og vísuðu til „óásættanlegrar“ hegðunar Bandaríkjamanna.

Ráðamenn í Pakistan eru sagðir í viðræðum við Írani og Bandaríkjamenn um stöðuna en eins og fram kemur hér að ofan segir Trump að Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan, hafi beðið hann um að framlengja vopnahléið.

Enn er lokað fyrir umferð skipa um Hormússund en lokunin hefur þegar haft mikil áhrif á fólk og hagkerfi víða um heim. Búist er við því að þau áhrif geti aukist mjög verði sundið lokað til langs tíma en um það fer um fimmtungur allrar olíu heims, auk mikils magns jarðgass og annarra aðfanga.

