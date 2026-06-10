Erlent

Ræða „endur­skipu­lagningu“ her­stöðva í Sýr­landi

Samúel Karl Ólason skrifar
Ahmed al-Sharaa, forseti Sýrlands, fór til Rússlands í janúar og fundaði þar með Vladimír Pútín, forseta Rússlands. Þá ræddu þeir meðal annars veru rússneskra hermanna í Sýrlandi og veru Bashars al-Assad í Moskvu.
Ahmed al-Sharaa, forseti Sýrlands, fór til Rússlands í janúar og fundaði þar með Vladimír Pútín, forseta Rússlands. Þá ræddu þeir meðal annars veru rússneskra hermanna í Sýrlandi og veru Bashars al-Assad í Moskvu. EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ráðamenn í Rússlandi og í Sýrlandi eiga í viðræðum um samskipti ríkjanna og um tvær rússneskar herstöðvar í Sýrlandi. Meðal annars segir talskona utanríkisráðuneytis Rússlands að mögulega verði viðvera Rússa í herstöðvunum endurskipulögð.

Þegar Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, flúði til Rússlands í lok árs 2024 voru uppi efasemdir um framtíð tveggja rússneskra herstöðva þar í landi.

Rússar hafa lengi rekið flugstöð í Latakia og flotastöð í Tartous. Þessa flotastöð og flugvöll hafa Rússar notað til umsvifa í Miðjarðarhafinu og sem stökkpall inn í Afríku, þar sem umsvif þeirra hafa aukist til muna á undanförnum árum.

Sjá einnig: Ekkert farar­snið á Rússum í Malí

Uppreisnar- og vígamennirnir sem stökktu Assad á flótta hafa litla ástæðu til að þykja vænt um Rússa sem vörpuðu sprengjum á þá og óbreytta borgara í Sýrlandi um árabil og studdu við bakið á Assad.

Rússneskir hermenn yfirgáfu aldrei þessar herstöðvar en drógu úr umsvifum sínum þar.

Síðan þá hafa ráðamenn í Rússlandi varið miklu púðri í að bæta samskiptin við ríkisstjórn Ahmeds al-Sharaa, nýs forseta Sýrlands. Rússar hafa sent peninga til Sýrlands og átt í viðræðum um að koma að uppbyggingu innviða þar.

Í fyrra bárust fregnir af því að þessar viðræður milli Rússa og Sýrlendinga hefðu meðal annars snúist um að Rússar bæðu Sýrlendinga afsökunar og afhentu Assad til nýrra yfirvalda í Sýrlandi. Það hefur ekki gerst enn.

Í síðustu viku kom rússneskt flutningaskip að landi í Sýrlandi með birgðir fyrir umræddar herstöðvar og þótti það til marks um að Rússar væru ekki á leiðinni þaðan í bráð. Ekki hefur verið opinberað hvort Rússar og Sýrlendingar hafi komist að einhvers konar samkomulagi um herstöðvarnar.

María Sakaróva, talskona utanríkisráðuneytis Rússlands, sagði í morgun að viðræður milli ríkjanna væru yfirstandandi. Markmið Rússa væru að auka samskipti og samstarf ríkjanna.

Hún sagði að viðræðurnar hefðu einnig „eðlilega“ snúist um viðveru rússneskra hermanna í Rússlandi. Þar á meðal hefði verið talað um endurskipulagningu rússneskra herstöðva en sagði að það væri varnarmálaráðuneytisins að fara nánar út í það.

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