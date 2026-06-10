Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Samúel Karl Ólason skrifar 10. júní 2026 13:40 Ahmed al-Sharaa, forseti Sýrlands, fór til Rússlands í janúar og fundaði þar með Vladimír Pútín, forseta Rússlands. Þá ræddu þeir meðal annars veru rússneskra hermanna í Sýrlandi og veru Bashars al-Assad í Moskvu. EPA/MAXIM SHIPENKOV Ráðamenn í Rússlandi og í Sýrlandi eiga í viðræðum um samskipti ríkjanna og um tvær rússneskar herstöðvar í Sýrlandi. Meðal annars segir talskona utanríkisráðuneytis Rússlands að mögulega verði viðvera Rússa í herstöðvunum endurskipulögð. Þegar Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, flúði til Rússlands í lok árs 2024 voru uppi efasemdir um framtíð tveggja rússneskra herstöðva þar í landi. Rússar hafa lengi rekið flugstöð í Latakia og flotastöð í Tartous. Þessa flotastöð og flugvöll hafa Rússar notað til umsvifa í Miðjarðarhafinu og sem stökkpall inn í Afríku, þar sem umsvif þeirra hafa aukist til muna á undanförnum árum. Sjá einnig: Ekkert fararsnið á Rússum í Malí Uppreisnar- og vígamennirnir sem stökktu Assad á flótta hafa litla ástæðu til að þykja vænt um Rússa sem vörpuðu sprengjum á þá og óbreytta borgara í Sýrlandi um árabil og studdu við bakið á Assad. Rússneskir hermenn yfirgáfu aldrei þessar herstöðvar en drógu úr umsvifum sínum þar. Síðan þá hafa ráðamenn í Rússlandi varið miklu púðri í að bæta samskiptin við ríkisstjórn Ahmeds al-Sharaa, nýs forseta Sýrlands. Rússar hafa sent peninga til Sýrlands og átt í viðræðum um að koma að uppbyggingu innviða þar. Í fyrra bárust fregnir af því að þessar viðræður milli Rússa og Sýrlendinga hefðu meðal annars snúist um að Rússar bæðu Sýrlendinga afsökunar og afhentu Assad til nýrra yfirvalda í Sýrlandi. Það hefur ekki gerst enn. Í síðustu viku kom rússneskt flutningaskip að landi í Sýrlandi með birgðir fyrir umræddar herstöðvar og þótti það til marks um að Rússar væru ekki á leiðinni þaðan í bráð. Ekki hefur verið opinberað hvort Rússar og Sýrlendingar hafi komist að einhvers konar samkomulagi um herstöðvarnar. María Sakaróva, talskona utanríkisráðuneytis Rússlands, sagði í morgun að viðræður milli ríkjanna væru yfirstandandi. Markmið Rússa væru að auka samskipti og samstarf ríkjanna. Hún sagði að viðræðurnar hefðu einnig „eðlilega“ snúist um viðveru rússneskra hermanna í Rússlandi. Þar á meðal hefði verið talað um endurskipulagningu rússneskra herstöðva en sagði að það væri varnarmálaráðuneytisins að fara nánar út í það. Sýrland Rússland Vladimír Pútín Hernaður Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Sjá meira