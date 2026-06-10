Erlent

Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka

Samúel Karl Ólason skrifar
Margir óeirðarseggir í Belfast voru grímuklæddir.
Margir óeirðarseggir í Belfast voru grímuklæddir. AP/PA

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að óeirðaseggir í Belfast muni verða sóttir til saka. Óöldin sem þeir ollu í borginni sé sjokkerandi og með öllu ólíðanleg. Ekkert geti réttlætt ofbeldi og það hvernig ýtt var undir óeirðirnar á netinu og annarsstaðar.

Þá sagði Starmer á samfélagsmiðlum í morgun ljóst að veist hefði verið að fólki vegna bakgrunns þess og kallaði eftir ró.

Grímuklæddir menn gengu um götur Belfast í Norður-Írlandi þar sem þeir grýttu fólk, veittust að lögregluþjónum og brenndu rusl, bíla, strætisvagn og nokkur heimili fólks, á meðan þeir kölluðu eftir því að útlendingum yrði vísað úr landi. Það gerðu þeir eftir að maður frá Súdan réðst á mann í borginni með hníf og særði hann mjög alvarlega.

Sjá einnig: Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu

Ráðamenn í Norður-Írlandi hafa fordæmt ofbeldið en Michelle O‘Neill leiðtogi Norður-Írlands sagði óeirðaseggina vera fauta. Grímuklæddu mennirnir hefðu sýnt „viðurstyggilegan heigulsskap“.

Íbúi lýsti aðstæðum í Belfast í gær við stríðssvæði, í samtali við Sky.

Samkvæmt frétt Reuters voru mennirnir grímuklæddu margir og hefur fréttaveitan eftir presti og stjórnmálamönnum að flest fórnarlömb þeirra hafi verið þeldökk. Um hundrað grímuklæddir menn fóru um eina tiltekna götu í austurhluta borgarinnar þar sem þeir ruddust inn á heimili og brutu rúður.

Flestir íbúar þeirrar götu eru þeldökkir, samkvæmt presti sem ræddi við BBC.

Rætt var við annan íbúa í morgun sem missti allt þegar heimili hans var brennt.

Naomi Long, dómsmálaráðherra Norður-Írlands, sagði í samtali við Reuters að utanaðkomandi aðilar sem gætu ekki fundið Norður-Írland á korti hefðu í vondum tilgangi vopnvætt þann eðlilega ótta og reiði sem árásin á mánudaginn olli, til að ráðast að fólki sem deilir húðlit árásarmannsins.

„Ekki leyfa aðilum sem ganga fram í vondri trú að nýta réttmætar áhyggjur ykkar. Við í Norður-Írlandi vitum hvað það að gera heilum hópi fólks upp sakir vegna hegðunar fárra getur valdið miklum skaða, og þangað viljum við ekki fara aftur.“

Claire Hanna, sem leiðir stærsta stjórnarandstöðuflokkinn í Norður-Írlandi, sló á svipaða strengi. Hún lýsti óeirðunum í gær sem ofsóknum byggðum á þjóðerni.

„Netverjarnir sem blésu þetta upp munu snúa sér að öðru og íbúar Belfast munu sitja eftir og þurfa að takast á við afleiðingarnar.“

Árásarmaðurinn færður fyrir dómara í dag

Hnífaárásin á mánudagskvöldið var fönguð á myndband sem hefur farið eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla á Bretlandseyjum og víðar. Þar réðst maður á fertugsaldri frá Súdan á annan mann á fimmtugsaldri og stakk hann og skar svo hann hlaut mjög alvarleg sár á augum, andliti og baki. Hann lifði árásina þó af.

Árásarmaðurinn, sem heitir Hadi Alodid, var handtekinn en hann kom til Norður-Írlands frá Írlandi árið 2023 og sótti þar um hæli. Þá fékk hann dvalarleyfi til fimm ára.

Af hverju hann réðst á manninn liggur ekki fyrir en nokkrir óbreyttir borgarar komu fórnarlambinu til aðstoðar og tókust á við árásarmanninn áður en lögregluþjóna bar að garði. Þessir borgarar eru sagðir hafa bjargað lífi fórnarlambsins, sem missti auga í árásinni.

Árásarmaðurinn hefur verið ákærður fyrir morðtilraun og var færður fyrir dómara í morgun. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðahald og á ekki séns á að vera sleppt gegn tryggingu. Hann á næst að mæta fyrir dómara þann 8. júlí.

Norður-Írland

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