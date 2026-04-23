Enski boltinn

Valtar yfir eig­endur Chelsea og segir stuðnings­menn fyllast við­bjóði

Aron Guðmundsson skrifar
Luton Town v Everton - Premier League - Kenilworth Road Sky Sports pundit Gary Neville before the Premier League match at Kenilworth Road, London. Picture date: Friday May 3, 2024. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
Luton Town v Everton - Premier League - Kenilworth Road Sky Sports pundit Gary Neville before the Premier League match at Kenilworth Road, London. Picture date: Friday May 3, 2024. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)

Gary Neville, sparkspekingur á vegum Sky Sports og fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta, segir eigendur Chelsea ekki hafa hugmynd um það hvað þeir séu að gera. Liam Rosenior var rekinn úr starfi knattspyrnustjóra aðeins þremur mánuðum eftir að hafa skrifað undir sex ára samning við félagið.

Fréttirnar af brotthvarfi Rosenior úr starfi komu í gær en hvorki hefur gengið né rekið hjá Chelsea undir hans stjórn. 3-0 tap gegn Brighton á þriðjudagskvöld var kornið sem fyllti mælinn. 

En spjótin standa að eigendum Chelsea sem tóku þá ákvörðun fyrir ekki svo löngu síðan að reka Enzo Maresca úr starfi og semja við Liam Rosenior, sem starfaði þá sem þjálfari Strasbourg í Frakklandi, til ársins 2032 en sömu eigendur eru hjá Strasbourg og Chelsea.

Sex ára samningur sem lifði ekki mikið meira en þrjá mánuði og ljóst að Rosenior er að fá vænan aur í vasann í starfslokagreiðslu. 

Gary Neville átti ekki von á því að Rosenior myndi lifa út samning sinn við Chelsea en það komi á óvart að hann hafi ekki verið látinn klára yfirstandandi tímabil nú þegar aðeins nokkrar umferðir eru eftir af ensku úrvalsdeildinni. 

„Nú er tími til kominn fyrir stjórnendur félagsins, yfirmenn og leikmenn að fara í sjálfsskoðun. Stuðningsmenn félagsins fyllast viðbjóði gagnvart því hvernig farið hefur fyrir liðinu,“ sagði Neville á Sky Sports í kvöld. 

„Þessir sex eða átta ára samningar eru hlægilegir og skiptir ekki máli hvort um ræðir í tilfellum knattspyrnustjóra eða leikmanna. Eigendurnir hafa ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera.“

Callum McFarlane, þjálfari undir 21 árs liðs Chelsea, mun stýra aðalliðinu út yfirstandandi tímabil en hann var einnig ráðinn sem knattspyrnustjóri til bráðabirgða þegar að Maresca var rekinn fyrr á tímabilinu.

Næsti leikur Chelsea er gegn Leeds United í undanúrslitum enska bikarsins um komandi helgi. 

Enski boltinn Chelsea FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið