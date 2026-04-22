Rosenior rekinn frá Chelsea

Liam Rosenior hefur verið látinn fara úr starfi aðalþjálfara hjá Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
Chelsea greinir frá þessu í yfirlýsingu á heimasíðu félagsins.
Rosenior kom til Chelsea frá systurfélaginu Strasbourg. Hann tók við starfinu af Enzo Maresca fyrir tæpum fjórum mánuðum, eða 107 dögum síðan, og skrifaði undir sex ára samning við félagið.
Hann fór vel af stað en síðan hefur hallað verulega undan fæti og Chelsea hefur aðeins unnið einn af síðustu átta leikjum.
Undir stjórn Rosenior datt Chelsea úr leik í deildabikarnum og Meistaradeildinni, í gærkvöldi tapaði liðið svo fimmta deildarleiknum í röð (3-0 gegn Brighton).
Chelsea hefur ekki heldur skorað mark í síðustu fimm deildarleikjum en það er í fyrsta sinn síðan árið 1912 sem það gerist.
Rosenior skilur við Chelsea í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og möguleikar liðsins á Meistaradeildarsæti fara dvínandi.
Callum McFarlane mun stýra Chelsea það sem eftir lifir leiktíðar. Næsti leikur liðsins er á sunnudag gegn Leeds í FA bikarnum.
Chelsea tapaði í gærkvöld fimmta leiknum í röð í ensku úrvalsdeildinni, án þess að skora mark, en það hefur ekki gerst síðan árið 1912, þegar Titanic sökk.
Chelsea mátti þola sitt fimmta tap í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld, í afar þýðingarmiklum leik gegn Brighton á útivelli, 3-0. Liðið hefur ekki skorað eitt einasta mark í þessum fimm leikjum.