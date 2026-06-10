Lengjudeildarlið Aftureldingar komst í kvöld í undanúrslit Mjólkurbikars karla í fótbolta eftir 3-1 endurkomusigur á Bestudeildarliði Stjörnunnar þar sem liðið skorað þrisvar á tíu mínútna kafla í seinni hálfleik.
Þetta er í fyrsta sinn sem Mosfellingar komast svo langt í bikarkeppni karla í fótbolta. Þeir eru á toppnum í Lengjudeildinni og eru núna að upplifa mikið bikarævintýri að auki.
Stjarnan komst yfir með marki Heiðars Más Ægissonar í upphafi leiks og Garðbæingar voru 1-0 yfir í hálfleik.
Afturelding sneri leiknum við með tveimur mörkum á tveimur mínútum eftir rúmlega klukkutíma leik. Fyrra markið skoraði hinn 41 árs gamli Birkir Már Sævarsson en það síðara Bart Kooistra. Birkir skoraði síðan þriðja markið og annað mark sitt fimmtán mínútum fyrir leikslok.
Stjörnumenn misstu hausinn og pirraður Örvar Eggertsson fékk sitt annað gula spjald undir lokin.
Birkir tók skóna af hillunni og er heldur betur að sýna að hann á nóg eftir þrátt fyrir að vera kominn á fimmtugsaldurinn.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.