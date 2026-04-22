Hársnyrtir Cucurella lak upp­lýsingum úr her­búðum Chelsea

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Marc Cucurella hefði betur haldið sér saman þegar hann settist í hárgreiðslustólinn.
Marc Cucurella hefði betur haldið sér saman þegar hann settist í hárgreiðslustólinn.

Hinn hárprúði Marc Cucurella virðist hafa talað af sér þegar hann lét snyrta kollinn fyrir 3-0 tap Chelsea gegn Brighton í gærkvöld.

Þó ótrúlegt megi virðast þá fór Cucurella í klippingu í gær. Hárgreiðslumaðurinn birti síðan færslu á samfélagsmiðlinum X nokkrum klukkutímum fyrir leik, þar sem hann greindi frá því að Cole Palmer og Joao Pedro yrðu ekki með Chelsea í kvöld.

„Palmer og Joao Pedro eru báðir meiddir. Einkafregnir bara fyrir ykkur,“ skrifaði hárgreiðslumaðurinn en færslunni hefur nú verið eytt af X.

Þetta reyndist hárrétt hjá honum. Cole Palmer og Joao Pedro tóku ekki þátt í leiknum, sem Chelsea tapaði 3-0. Þetta var fimmta tap liðsins í röð í ensku úrvalsdeildinni án þess að skora mark en það hafði ekki gerst síðan árið 1912.

Mögulega hafa lærisveinar Fabian Hurzeler hjá Brighton komist að leikplaninu í gegnum hársnyrtinn. Þeir völtuðu allavega yfir andlaust Chelsea lið í þessum leik og greinilegt er að Liam Rosenior glímir við fleiri vandamál en bara slaka spilamennsku liðsins ef svona upplýsingaleki er til staðar hjá félaginu.

„Ég hef oft komið leikmönnum mínum til varna en ég get ekki varið þessa frammistöðu,“ sagði Rosenior eftir leikinn í gær og bræði hans hefur væntanlega ekki minnkað þegar hann heyrði af hársnyrti Cucurella.

„Ég er dofinn af reiði. Eitthvað verður að breytast hérna, strax. Þeir sýndu engan vott af fagmennsku. Viðhorfið okkar til leiksins var slæmt. Þetta var algjörlega, algjörlega óásættanlegt,“ sagði Rosenior einnig eftir leik.

