Ráðamenn í Íran hafa ekki enn ákveðið hvort þeir muni senda fulltrúa til viðræðna við Bandaríkjamenn í Pakistan. Tveggja vikna vopnahlé í átökum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran fellur úr gildi á morgun og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagst tilbúinn til að hefja árásir á Íran að nýju.
Einnig er enn óljóst hvort JD Vance, varaforseti, muni fara til Islamabad í Pakistan eða ekki. Til stóð að hann færi í dag en ferð hans var frestað. Fjölmiðlar vestanhafs segja að Vance geti lagt af stað með stuttum fyrirvara, berist jákvæð skilaboð frá Tehran.
Steve Witkoff, vinur Trumps og sérstakur erindreki hans, og Jared Kushner, tengdasonur forsetans, eiga einnig að koma að viðræðunum, ef af þeim verður. Þeir eru enn í Bandaríkjunum, eins og Vance.
Embættismenn í Pakistan eru sagðir vera að ræða við bæði Írani og Bandaríkjamenn um það að halda viðræður.
Talsmaður utanríkisráðuneytis Íran sagði í viðtali við ríkismiðil þar í landi í dag að þar á bæ væru menn ósáttir við misvísandi skilaboð frá Bandaríkjamönnum og hegðun þeirra. Skilaboðin væru oft andstæð öðrum skilaboðum og hegðun Bandaríkjamanna væri þar að auki alfarið óásættanleg.
Esmail Baghaei, talsmaðurinn, vísaði einnig til árása Bandaríkjamanna á flutningaskip tengd Íran og herkví Bandaríkjamanna um ríkið og sagði þetta helstu ástæður þess að ekki væri búið að taka lokaákvörðun um viðræðurnar.
Eftir að fréttin var birt sendi Seyed Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, út yfirlýsingu þar sem hann sagði að herkví Bandaríkjanna gagnvart Íran væri brot á vopnahléinu og stríðsyfirlýsing. Hann nefndi ekki viðræðurnar í Pakistan.
Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire. Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests, and how to resist bullying.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 21, 2026
Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire. Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests, and how to resist bullying.
Bandarískir hermenn fóru í morgun um borð í olíuflutningaskip á Indlandshafi sem beitt hefur verið refsiaðgerðum. Þá stöðvuðu Bandaríkjamanna annað skip á dögunum með því að skjóta á það.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3
Trump er sagður hafa lítinn áhuga á því að framlengja vopnahléið, eigi engar viðræður sér stað. Þá hefur hann einnig sagt að hann hafi nægan tíma og finni sig ekki knúinn til að reyna að binda enda á átökin eins fljótt og auðið er. Hann hafi meiri áhuga á því að binda enda á ógnina frá klerkastjórninni í Íran.
Íranir halda Hormússundi enn lokuðu.
Samkvæmt Wall Street Journal var í dag birt yfirlýsing á Telegramsíðu Mojtaba Khamenei, æðstaklerks Íra, þar sem hann hótaði dróna- og eldflaugaárásum gegn Bandaríkjamönnum og Ísraelum. Hann hefur ekki sést opinberlega síðan hann var gerður að æðstaklerki í kjölfar þess að faðir hans og forveri og aðrir fjölskyldumeðlimir voru felldir í loftárás við upphaf átakanna.
CNN sagði frá því í dag að Bandaríkjamenn hafa gengið verulega á vopnabúr sín í fjölmörgum árásum þeirra á Íran á undanförnum vikum og vegna varna gegn árásum frá Íran. Þá þykir ólíklegt að hægt verði að fylla á vopnabúrin aftur til skamms tíma.
Á undanförnum vikum eru Bandaríkjamenn sagðir hafa notað að minnsta kosti helming allra THAAD-flugskeyta, sem notuð eru til að skjóta niður stýriflaugar, og nærri því helming allra Patriot-flugskeyti þeirra. Þau hafa mikið verið notuð til að skjóta niður ódýra dróna frá Íran, þó hvert flugskeyti kosti margar milljónir dala og dróninn nokkra tugi þúsunda.
Þeir hafa einnig gengið verulega á forða þeirra á eldflaugum sem notaðar eru til árás og sprengjum sem varpað er með herþotum.
Fyrr á þessu ári gerði varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna samning við hergagnafyrirtæki um að auka framleiðslu eldflauga og flugskeyta en ólíklegt er að sú vinna muni skila árangri fyrr en í fyrsta lagi eftir þrjú til fimm ár.
Ráðamenn í Íran virðast ekki enn hafa tekið ákvörðun um það hvort þeir senda fulltrúa til viðræðna við Bandaríkjamenn í Pakistan. Undirbúningur viðræðna er sagður standa yfir í Islamabad en JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sem mun sækja viðræðurnar fyrir hönd stjórnvalda þar í landi, ku ekki vera lagður af stað.
Ríkismiðlar í Íran greindu frá því í gærkvöldi að stjórnvöld í Tehran hefðu engar áætlanir uppi um að taka þátt í viðræðum við fulltrúa Bandaríkjanna í Pakistan. Nokkrum klukkustundum áður hafði Donald Trump lýst því yfir að sendinefnd landsins myndi ferðast til Islamabad í dag.
Íranir gerðu í kvöld drónaárás á bandarísk herskip, samkvæmt írönskum ríkismiðlum.
Bandaríkjaforseti sakar Írani um brot á vopnahléssamkomulaginu eftir að Íranir skutu flutningaskip skömmu eftir að Hormússundi var lokað í gær. Fulltrúar Bandaríkjanna eru á leið til Pakistan til að halda áfram friðarsamkomulagi en vopnahléið rennur út eftir örfáa daga.