Enski boltinn

Þriðji mark­vörðurinn stígur upp hjá Liverpool

Valur Páll Eiríksson skrifar
Woodman þakkar fyrir sig eftir fínustu frammistöðu gegn Everton um helgina. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Allt stefnir í að Freddie Woodman, þriðji markvörður Liverpool, byrji í fyrsta sinn fyrir liðið í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Hann muni gera það gegn uppeldisfélaginu Crystal Palace.

Woodman steig inn þegar Georgíumaðurinn Giorgi Mamardashvili fór meiddur af velli í 2-1 sigri á Everton um helgina. Hann hélt markinu hreinu þær 40 mínútur sem hann spilaði.

Mamardashvili verður frá í um tvær vikur vegna skurðar sem hann hlaut í leiknum og Alisson Becker er þegar frá vegna meiðsla. Woodman mun því líklega byrja milli stanganna þegar Liverpool mætir Crystal Palace um helgina og Woodman því byrja leik fyrir liðið í fyrsta sinn í deildinni.

Þessi enski 29 ára markvörður byrjaði að vísu leik í enska deildabikarnum, sem var einmitt gegn Crystal Palace, fyrir áramót en sá leikur tapaðist 3-0.

Hann þótti nokkuð öruggur þegar hann steig inn um helgina, sér í lagi í ljósi þess að hann kom óvænt inn á.

„Þetta var stressandi, ef ég á að vera hreinskilinn. En ég held að taugarnar hvetji mann áfram, viljinn til að gera vel og bregðast ekki öðrum. Dagleg vinna síðustu átta mánuðina hefur farið í þetta eina augnablik,“ segir Woodman.

Woodman er ekki á meðal þekktari markvarða Englands. Hann er 29 ára gamall og náði að spila níu leiki fyrir Newcastle United á milli þess sem hann fór á lán til liða á við Hartlepool, Crawley, Swansea og Bournemouth í ensku neðri deildunum og Aberdeen og Kilmarnock í Skotlandi.

Hann festi sig í sessi hjá Preston þar sem hann spilaði 138 leiki frá 2022 til 2026 en gekk svo í raðir Liverpool í sumar.

Woodman hóf feril sinn hjá Newcastle sem leikmaður en hefur alla tíð verið stuðningsmaður Crystal Palace. Það væri honum draumur að byrja sinn fyrsta leik með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni gegn þeim blárauðu.

„Það væri óraunverulegt og ótrúlegt að spila annan leik fyrir Liverpool í úrvalsdeildinni. Ég ólst upp við að styðja Palace, var boltastrákur á leikjum og spilaði gegn þeim í deildabikarnum í vetur,“

„Það gerist vonandi. Ég vil að Giorgi nái sér og líka Ali, sem er besti markvörður heims, ég vil að hann jafni sig. Við sjáum hvað gerist á laugardaginn. Ég mun sinna mínum æfingum í vikunni og undirbúa mig fyrir það að spila leikinn,“ segir Woodman.

Liverpool FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið