Van Dijk tryggði Liverpool sigur í nágrannaslagnum

Virgil Van Dijk stangaði boltann í netið í uppbótartíma og tryggði Liverpool 1-2 sigur í nágrannaslag gegn Everton í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir Liverpool í baráttunni um Meistaradeildarsæti en setur Everton á sama tíma í verri stöðu í þeirri baráttu. Liverpool er nú með 55 stig í 5. sæti en Everton er með 47 stig í 10. sætinu.
Þetta var fyrsti nágrannaslagur liðanna á nýja heimavelli Everton og heimamenn voru í miklu stuði í upphafi leiks.
Eftir tæplega hálftíma leik kom Iliman Ndiaye boltanum í netið en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Eins og það hafi ekki verið nógu svekkjandi fyrir Everton þá skoraði Liverpool nánast í næstu sókn.
Mohamed Salah braut ísinn fyrir gestina tæpum tveimur mínútum síðar, með góðri afgreiðslu eftir glæsilega stoðsendingu frá Cody Gakpo.
Everton róaði sig mikið niður í sóknarleiknum eftir það en náði andanum aftur upp í seinni hálfleik og jafnaði metin á 54 mínútu.
Beto skoraði jöfnunarmarkið en þetta var hans fjórða mark í síðustu þremur leikjum. Liverpool varð fyrir líka tvöföldu áfalli því markmaðurinn Giorgi Mamardashvili fór meiddur af velli strax eftir markið.
Bæði lið reyndu að finna sigurmarkið það sem eftir lifði leiks en það var Liverpool, á tíundu mínútu uppbótartímans, sem tókst að tryggja sigurinn.
Liverpool sendi nánast alla sína leikmenn fram og fyrirliðinn Virgil Van Dijk skoraði markið mikilvæga með góðum skalla eftir hornspyrnu frá Dominik Szoboszlai.