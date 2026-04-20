Kona­té segist vera ná­lægt því að fram­lengja við Liver­pool

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ibrahima Konaté (lengst til vinstri) fagnar sigrinum dramatíska á Everton ásamt samherjum sínum. getty/James Gill

Franski miðvörðurinn Ibrahima Konaté segist sjá til lands í viðræðum við Liverpool um nýjan samning.

Núgildandi samningur Konatés við Liverpool rennur út eftir þetta tímabil. Hann hefur leikið með enska liðinu undanfarin fimm ár.

„Fólk hefur sagt ýmislegt en við höfum talað í lengri tíma við félagið og erum nálægt því að komast að samkomulagi. Ég held að flestir vilji að það gerist sem fyrst en staðan er góð,“ sagði Konaté eftir sigur Liverpool á Everton, 1-2, í gær.

„Það eru miklar líkur á að ég verði hérna á næsta tímabili. Ég hef alltaf viljað það,“ bætti Konaté við.

Frakkinn kom til Liverpool frá RB Leipzig 2021. Hann hefur leikið 178 leiki fyrir Liverpool og skorað sjö mörk. Konaté varð Englandsmeistari með Bítlaborgarliðinu í fyrra og bikarmeistari 2022.

Liverpool er í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 55 stig, sjö stigum á undan Chelsea sem er í 6. sætinu.

Næsti leikur Liverpool er gegn Crystal Palace á Selhurst Park á laugardaginn kemur.

Tengdar fréttir

Arne Slot: Tapið í Meistaradeildinni gæti hjálpað Liverpool

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, sagði á blaðamannafundi fyrir leik helgarinnar að brotthvarf Liverpool úr Meistaradeildinni gæti hjálpað liðinu í baráttunni um að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni aftur á næsta tímabili.

