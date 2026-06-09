Emil Pálsson, sem lagði knattspyrnuskóna á hilluna eftir að hafa í tvígang farið í hjartastopp, telur sömu spurningar nú vera uppi hjá Christian Eriksen sem hneig niður í annað skipti með danska landsliðinu á sunnudaginn. Þeir og fleiri séu heppnir að tækni á við bjargráð geti gripið inn í þegar á þarf að halda en eftir annað hjartastoppið breyttist sýn Emils á framhaldið í boltanum.
Í færslu á samfélagsmiðlum í gær sagði Eriksen bjargráðinn hafa sannað gildi sitt og gripið inn í á hárréttri stundu í leik Danmerkur og Úkraínu á sunnudaginn síðastliðinn. Í tvígang hefur bjargráðurinn bjargað Emil.
„Bjargráðurinn er tengdur beint við hjartað og greinir allar hjartsláttartruflanir sem þú verður fyrir,“ segir Emil í viðtali við íþróttadeild Sýnar.
„Hann er klár og grípur inn í ef hann greinir að eitthvað sé í gangi sem á ekki að vera í gangi. Hjartsláttartruflun, hraður taktur eða hvað það er. Hann hefur hjálpað mér tvisvar sinnum eftir að ég fór í fyrsta hjartastoppið. Hann hjálpaði mér þegar að ég var á æfingu hjá FH á leið aftur til Noregs til að halda áfram að spila. Þar fer ég í annað hjartastopp og bjargráðurinn kemur inn þar.“
„Svo er ég góður í þrjú ár, ekkert gerist og ég æfi nokkuð vel og mikið undir eftirliti. Svo þarf ég á bjargráðnum aftur að halda þegar að ég er að spila padel á síðasta ári. Ég er mjög þakklátur fyrir þessa græju, það eru fleiri sem eru það og Eriksen pottþétt í dag. Að tæknin sé orðin þetta góð að hún geti gripið inn í. Á sama tíma er þetta náttúrulega sjokk. Eitthvað sem maður vill klárlega koma í veg fyrir að gerist.“
Í annað sinn sem Eriksen hnígur niður á vellinum. Fyrra skiptið var á EM árið 2021. Það var eftir annað skiptið hjá Emil sem greina mátti breytingu á sýninni varðandi framhaldið. Skórnir fóru á hilluna.
„Eftir fyrsta skiptið er þetta meira þvílíkt sjokk. Einu hugsanirnar sem ná í gegn til að byrja með eru þær að maður sé þakklátur fyrir það að vera á lífi. Eftir fyrsta skiptið snýst þetta að öllu leiti um það. Að ég hafi lifað þetta af. Hjartastopp ekki með bjargráð. Það eru bara rosalega litlar líkur á að þú lifir það af.“
„Þú þarft að vera í aðstæðum þar sem að hlutirnir gerast mjög hratt. Ég var, sem betur fer, í slíkum aðstæðum. Í annað skiptið, þegar að bjargráðurinn greip inn í, man ég að tilfinningin var meira bara: „jæja nú er þetta búið,“ og á Emil þar við knattspyrnuferilinn.
Hann gerir ráð fyrir því að sama tilfinningin sé núna að bærast um hjá Eriksen.
„Orðin 34 ára, búinn að upplifa allt sem hann hefur upplifað á ferlinum og þetta gerist í annað skiptið. Án þess að tala fyrir hans hönd þá var það þannig í mínu tilfelli að þetta væri ekki þess virði. Maður þarf bara að setja heilsuna í fyrsta sætið og vera skynsamur.“
Eriksen hafði spilað án þess að nokkuð hjartatengt hafði gerst í um þrjú og hálft ár.
„Þetta er eitt af því sem er erfitt með hjartað. Í mörgum tilfellum er ekkert fullkomlega vitað hvað sé að. Það á við í mínu tilfelli. Það er erfitt að segja til um hvenær þetta gæti gerst og hvenær ekki. Þá er maður svolítið að taka sénsinn. Það er aldrei útilokað í hans tilfelli, ekki að ég viti hvað er að hjá honum, en erfitt að útiloka að þetta geti aldrei gerst aftur. Það er eflaust með tilkomu bjargráðsins sem hann hefur fengið smá öryggi í að geta haldið áfram. Það var það sama í mínu tilfelli.“
Nær allt sitt líf fyrir hjartastoppið þekkti Emil vart annað en að spila fótbolta. Því var kippt frá honum á svipskotstundu en nú, 33 ára gamall, hefur hann fundið ástríðu sinni á boltanum farveg. Emil starfar í þjálfarateymi karlaliðs Breiðabliks.
„Ég hoppaði inn í þjálfun ári eftir að ég hætti í fótbolta. Tók smá tíma í að hreinsa hausinn fyrir sjálfan mig, njóta þess að vera lífi og geta gert það sem að ég vildi. Smá andleg endurhæfing fyrir mig. En auðvitað á þeim tíma var ég farinn að hugsa hvað ég ætlaði að gera næst og fann að fótboltinn togaði mig alltaf til sín. Á endanum fer ég í þjálfun, byrja í yngri flokkunum og fann að með tímanum óx þetta ásmegin hjá mér og ég fór að hafa meiri og meiri áhuga á þessu, sökkti mér meira í þjálfarafræðina. Það endar á því að ég fæ gott tilboð í fyrra. Að koma í Breiðablik og fara í meistaraflokksþjálfun. Sem ég hafði mikinn áhuga á. Ég er mjög ánægður með þann stað sem ég er á í dag.“
Hann sér vel fyrir sér að taka stökkið í framtíðinni og gerast aðalþjálfari.
„Aldrei að segja aldrei en ég geri mér líka grein fyrir því að framundan er langur vegur. Ég er á mínu þriðja ári sem þjálfari. Maður heldur oft að maður viti allt en er svo kippt niður á jörðina. Maður er enn svolítið langt frá þessu. Það er bara að geggjað að vera í þessu umhverfi hjá Breiðabliki. Með mjög gott þjálfarateymi með mér sem ég læri af á hverjum einasta degi. Hrikalega góðan leikmannahóp sem reynir á mig og ég reyni á þá. Þetta er klárlega umhverfi sem maður getur bætt sig mikið í.“
Viðtalið við Emil í heild sinni má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Frétt upp úr viðtalinu sem sýnd var í Sportpakkanum á Sýn í gær er í spilaranum ofarlega í fréttinni.