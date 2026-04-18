Enski boltinn

„Ég elska það sem ég er að gera“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Carrick fagnar sigri Manchester United með Matheus Cunha sem skoraði sigurmarkið á Stamford Bridge í kvöld. Getty/Poppy Townson

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, var himinlifandi með 1-0 útisigur á Chelsea í kvöld en eftir hann er United tíu stigum fyrir ofan sjötta sætið og steig því með þessum þremur stigum risaskref í átt að Meistaradeildarsæti á næstu leiktíð.

„Ég get ekki gert lítið úr þessu því þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Þeir fengu nokkur færi en mér fannst Ayden og Nouss vera alveg ótrúlegir. Ayden [Noussair Mazraoui] er svo ungur og Ayden [Heaven] spilar eiginlega ekki sem miðvörður í fjögurra manna vörn,“ sagði Michael Carrick en hann þurfti að glíma við mikil forföll í miðvarðarstöðunni í kvöld.

Carrick hefur breytt miklu hjá Manchester United en hvað lagði hann áherslu á?

„Láta leikmönnunum líða vel. Fá þá til að meta það að spila fyrir þetta frábæra félag, sem gleymist stundum auðveldlega. Og svo að reyna að stilla þeim upp í leikkerfi sem við töldum henta öllum. Ég held að við getum spilað betur, það er margt sem á eftir að bætast við. En úrslit byggja upp skriðþunga og gefa okkur grunn,“ sagði Carrick.

Bruno Fernandes lagði upp sigurmark Matheus Cunha í kvöld og hefur þar með gefið átján stoðsendingar í deildinni. Hann vantar þrjár í fimm síðustu leikjunum til þess að setja nýtt met.

„Áhrif hans hafa verið gríðarleg frá því ég kom hingað fyrst. Hann er mikill persónuleiki, hann er fyrirliði af ástæðu. Hann er hávær og hefur bara mikla nærveru á vellinum,“ sagði Carrick.

„Við höfum ekki náð frábærum árangri hér í gegnum árin. Við getum spilað betur en sumir leikir snúast um að ná í úrslit; það er engin skömm í því. Að upplifa þessa stund með stuðningsmönnunum í lokin, strákarnir nutu þess,“ sagði Carrick.

En hvað um framtíð hans hjá félaginu enda enn bara í starfi sem bráðabrigðastjóri?

„Ég elska að vera hér, ég elska það sem ég er að gera og ég vil vera hluti af kvöldum eins og þessu. Ég skil stöðuna; hún er svolítið úr mínum höndum. Við sjáum hvað gerist,“ sagði Carrick.

Enski boltinn

